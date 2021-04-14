Житель города Кыштым Алексей Харламов рассказывает: "Соседняя улица полностью газифицирована, а на нашей так и топят дровами". За подключение дома к желтой трубе Алексею предложили заплатить… 27 миллионов рублей. Как удалось выяснить "РГ", такие суммы в счетах на газификацию не ошибка и не случайность.

По данным регионального штаба ОНФ, проводившего мониторинг обращений южноуральцев, в Кыштыме с одного из домов за подключение к газу запросили 630 тысяч рублей, еще с трех - 12, 16 и 24 миллиона. Причем вроде и труба рядом: по словам Алексея Харламова, в каких-то 180 метрах от его дома. Однако мощности действующей газораспределительной станции (ГРС "Кыштым") уже не хватает, поэтому потенциальному потребителю предложили оплатить прокладку трубы до другой ГРС - в поселке Тайгинка, за 16,5 километра. Обращение в региональный минстрой не помогло: в ведомстве подтвердили, что другой возможности подвести газ нет. В результате только подготовка проекта обойдется в 11 миллионов.

Подобные истории в Челябинской области не редкость, отмечают в ОНФ. Для жителей деревни Большая Ультракова газовики оценили подключение в пять миллионов рублей, хотя газопровод проложен прямо за домами. В поселке Петровский даже деньги с жителей собрали, но голубого топлива люди не могут дождаться уже четыре года. А в деревне Усмановой власти за казенный счет решили газифицировать лишь часть домов - 12 из 150, потратив на это 10 миллионов рублей. А как быть остальным - платить миллионы из своего кармана?

Строившиеся в прежние времена газораспределительные станции стали своеобразным "узким горлышком", не пропускающим необходимые потребителям объемы голубого топлива. В пригороде Челябинска действующая ГРС "Митрофановская" давно работает на пределе возможностей. При нормативной производительности 7,5 тысячи кубометров в час фактическая нагрузка составляет 13,8 тысячи. Для десятка населенных пунктов введено ограничение на подключение, а главное - тормозится дальнейшее строительство жилья и, как следствие, развитие территории. Поэтому вопрос увеличения мощности ГРС решался на самом верху - после согласования в Минэнерго РФ объект включили в программу технического перевооружения газораспределительных станций Газпрома.

В Кыштыме в прошлом году уже был скандал, когда местному жителю выставили счет за подключение к газоснабжению на 17 миллионов рублей. После вмешательства региональных властей вопрос урегулировали, переуступив населению часть лимита одного из местных предприятий. Сегодня этот лимит, по всей видимости, тоже исчерпан. И тем, кто не успел подключиться к трубе, вновь начинают выставлять миллионные счета.

Сложилась нездоровая ситуация, когда газовики перекладывают инвестиционную составляющую на плечи рядовых потребителей

- Сложилась нездоровая ситуация, когда газовики перекладывают инвестиционную составляющую на плечи рядовых потребителей, - считает эксперт челябинского штаба ОНФ Антон Неверов. - Рассчитываем, что власти найдут возможность разобраться с этой проблемой. Иначе, несмотря на то что в прошлом году Челябинская область вошла в пилотный проект газификации Минэнерго РФ, многие поселения будут газифицированы только "на бумаге".

Действительно, почему бы не увеличить пропускную способность ГРС в Кыштыме, вместо того чтобы тянуть новую трубу за счет жителей? Как выяснилось, решение проблемы находится на стыке интересов как минимум трех структур, занимающихся поставкой газа населению. Это газотранспортная компания из Екатеринбурга, которой и принадлежит кыштымская ГРС, региональный поставщик голубого топлива и ответственная за подключение конечных потребителей газораспределительная компания, на 49 процентов принадлежащая правительству Челябинской области.

- Единственным источником газоснабжения Кыштыма сегодня является ГРС "Кыштым", еще в декабре 2019 года исчерпавшая пропускную способность, - сообщила "РГ" представитель последней компании Елена Маркова. - По правилам технологического присоединения к сетям газораспределения мы больше не можем подключать к ней новых потребителей.

Однако по тем же правилам, утвержденным постановлением правительства РФ, компания не имеет права просто отказать заявителям, а обязана подготовить оферту на присоединение к ближайшей сети, имеющей резерв свободной мощности. В результате специалисты вынуждены тратить время и деньги на расчеты стоимости иллюзорной трубы, которую никто тянуть не собирается, а местные жители не в силах оплатить. Подобное выполнение требований для южноуральцев что красная тряпка для быка. Ведь им обещали, что после включения региона в число пилотных сроки газификации, а главное, расходы на подключение сократятся.

В екатеринбургской газотранспортной компании в увеличении пропускной способности ГРС в Кыштыме не заинтересованы: вложения рискуют не окупиться, ведь газом на территории региона торгует другая компания. "Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать строительство новой ГРС в интересах какого-либо крупного потребителя. В таком случае подключение перспективных потребителей Кыштымского городского округа сможет осуществляться по согласованию с ее собственником", - ответил на запрос "РГ" начальник службы по связям с общественностью Денис Волков.

Поставщик считает, что его екатеринбургский партнер слегка лукавит. Ведь услуги газотранспортных компаний оплачиваются по тарифу в зависимости от пропускной способности системы. И в случае ее увеличения платежи за транспортировку газа вырастут пропорционально.

- В регионе действительно есть ряд ГРС с дефицитом мощности. И это объективное препятствие для подключения новых потребителей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь компании Ирина Велижанцева. - Внимание к этой проблеме со стороны владельцев газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры должно стабилизировать ситуацию и создать условия для развития газификации.

В челябинском минстрое, в свою очередь, сообщили, что решение проблемы кыштымцев уже найдено. Причем благодаря инициативе "крупного потребителя" - компании, собирающейся для собственных нужд построить в городе дополнительный блок ГРС мощностью 20-30 кубометров в час.

- После его пуска появится возможность подключения потребителей не за 16 километров, а намного ближе и гораздо дешевле, - отметил первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. - Ориентировочный срок ввода новых мощностей - конец 2022 года.

Однако удастся ли всякий раз находить заинтересованное предприятие? Или А и Б, сидящим на трубе, все-таки удастся договориться о развитии инфраструктуры в регионе, где они призваны решать не только сугубо коммерческие, но и государственные задачи?

Народный фронт уже передал результаты мониторинга обращений граждан губернатору с просьбой обеспечить доступность услуги подключения к газу и равные возможности для всех жителей региона.

Тем временем

Расходы бюджета Челябинской области на газификацию в 2021-2023 годах увеличены до трех миллиардов рублей. Запланировано строительство не менее тысячи километров сетей - возможность присоединения к ним получат около 27 тысяч южноуральских семей. Минэнерго РФ совместно с компанией "Газпром межрегионгаз" утвердили план мероприятий, подразумевающий строительство газопроводов высокого давления в пяти муниципалитетах региона на общую сумму 1,3 миллиарда рублей до 2026 года.