В Иране найдена царская реликвия величайшего правителя Ассирии

Новости

Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина 16:27
Армения приобретет миллион доз "Спутник V" 16:23
Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков 16:22
ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса" 16:16
Температура в Москве повторила рекорд 1962 года 16:12
Медведев призвал пресекать попытки дискредитации выборов в Госдуму 16:10
В Мордовии глава района стал фигурантом коррупционного дела 16:06
МИД РФ: Отсрочка вывода войск НАТО из Афганистана чревата эскалацией 16:05
Рок-звезды записали видео - гимн борьбы с пандемией 16:01
Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы" 15:50
В Москве наблюдается эффект "погоды в пустыне" 15:46
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран 15:45
Пострадавший в аварии на тамбовской ТЭЦ находится в реанимации 15:45
Кузнецова объявила о начале отбора проектов в сфере защиты прав детей 15:42
Василий Березуцкий покинул ЦСКА 15:41
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму 15:38
Песков: Звонок Байдена не стал неожиданностью 15:34
Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в Москве 15:29
Фильм "Ирония судьбы" снимут с голливудскими актерами 15:21
Песков назвал место оглашения Послания президента 15:20
В новой Москве и Подмосковье возник дефицит коттеджей и дач 14:41
Шойгу рассказал, как в Арктике белого медведя отгоняли от подлодки 14:38
Минюст начнет использовать искусственный интеллект при анализе законопроектов 14:36
Госорганы должны будут согласовывать покупку иностранного ПО 14:34
МИД поддержал идею о разделах правды о Второй мировой на сайтах посольств 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 15:31
Рубрика: Культура

В Иране найдена царская реликвия величайшего правителя Ассирии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иранские археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили фрагмент королевского мемориального текста, приписываемого самому великому правителю Новоассирийского царства.

Фото: iStock
В Китае найдены 2000-летние зеркала для "проводов в загробный мир"

Как сообщает Tehran Times, уникальная реликвия была обнаружена во время раскопок в местечке Кабах-Теппе, провинция Керманшах. Группа иранских археологов нашла там фрагмент королевской мемориальной надписи, которая приписывается самому Саргону II.

Его называют величайшим в истории царем Ассирии, а точнее - Новоассирийского царства, которым он правил приблизительно с 722 по 705 годы до нашей эры. Его также называли Шарру-кин II, что буквально означало "Царь истинный".

Известно, что Саргон II вступил на престол после смерти своего старшего брата Салманасара V и основной целью своей жизни сделал восстановление былого могущества Ассирии. Для археологов этот царь интересен тем, что сохранилось большое количество глиняных документов, рассказывающих о периоде его правления.

Например, в его резиденции в Дур-Шаррукине были найдены хорошо сохранившиеся клинописные таблички с разведывательными донесениями из могущественного царства Урарту.

Похоже, теперь коллекция глиняных табличек пополнилась новым ценным экспонатом. По словам археологов, найденная королевская надпись состоит из 23 строк, выполненных клинописью. Текст еще предстоит расшифровать.

Фото: iStock
Археологи нашли святые могилы в секторе Газа

Ученые отмечают, что Кабах-Теппе в древности был важным и крупным городом. Считается, что он был постоянно густо населен как минимум с третьего тысячелетия до нашей эры и вплоть до начала исламского периода.

В историю Саргон II вошел как правитель, который расширил и укрепил владения, завоеванные его предполагаемым отцом, Тиглатпилесаром III. Он воевал с халдейскими и арамейскими вождями, правившими в южных частях Вавилонии, с Урарту и другими народами. Главной его задачей было показать соседям могущество бога Ашура, главного покровителя Ассирийской империи.

Добавим, что Ассирия была крупным и могущественным царством, располагавшимся на севере Месопотамии. Его территория была обширна, она занимала территории современного Ирана и частично Ирака и Турции.

Столетиями Ассирия была зависима от Вавилона, но в XIV веке до нашей эры стала независимым государством и постепенно превратилась в одну из самых великих империй древнего Ближнего Востока.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Иран Общество Наука

Главное сегодня

Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты