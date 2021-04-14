В Иране найдена царская реликвия величайшего правителя Ассирии

Иранские археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили фрагмент королевского мемориального текста, приписываемого самому великому правителю Новоассирийского царства.

Как сообщает Tehran Times, уникальная реликвия была обнаружена во время раскопок в местечке Кабах-Теппе, провинция Керманшах. Группа иранских археологов нашла там фрагмент королевской мемориальной надписи, которая приписывается самому Саргону II.

Его называют величайшим в истории царем Ассирии, а точнее - Новоассирийского царства, которым он правил приблизительно с 722 по 705 годы до нашей эры. Его также называли Шарру-кин II, что буквально означало "Царь истинный".

Известно, что Саргон II вступил на престол после смерти своего старшего брата Салманасара V и основной целью своей жизни сделал восстановление былого могущества Ассирии. Для археологов этот царь интересен тем, что сохранилось большое количество глиняных документов, рассказывающих о периоде его правления.

Например, в его резиденции в Дур-Шаррукине были найдены хорошо сохранившиеся клинописные таблички с разведывательными донесениями из могущественного царства Урарту.

Похоже, теперь коллекция глиняных табличек пополнилась новым ценным экспонатом. По словам археологов, найденная королевская надпись состоит из 23 строк, выполненных клинописью. Текст еще предстоит расшифровать.

Ученые отмечают, что Кабах-Теппе в древности был важным и крупным городом. Считается, что он был постоянно густо населен как минимум с третьего тысячелетия до нашей эры и вплоть до начала исламского периода.

В историю Саргон II вошел как правитель, который расширил и укрепил владения, завоеванные его предполагаемым отцом, Тиглатпилесаром III. Он воевал с халдейскими и арамейскими вождями, правившими в южных частях Вавилонии, с Урарту и другими народами. Главной его задачей было показать соседям могущество бога Ашура, главного покровителя Ассирийской империи.

Добавим, что Ассирия была крупным и могущественным царством, располагавшимся на севере Месопотамии. Его территория была обширна, она занимала территории современного Ирана и частично Ирака и Турции.

Столетиями Ассирия была зависима от Вавилона, но в XIV веке до нашей эры стала независимым государством и постепенно превратилась в одну из самых великих империй древнего Ближнего Востока.