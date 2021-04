Рок-звезды записали видео - гимн борьбы с пандемией

Эту песню Easy Sleazy исполнили Мик Джаггер из Rolling Stones и Дэйв Гролл - в прошлом ударник Nirvana, а ныне солист и гитарист Foo Fighters. В их стадионном рок-н-ролле вволю энергии, драйва, веры в себя и в то, что все будет хорошо. А в тексте есть и такие слова: "Скоро все это закончится, и эти дни останутся лишь в нашей памяти. Опять будут туры, путешествия, поездки… Но пока надо еще немного подождать, походить в масках, обучиться чему-то на онлайн-курсах. Не спешите оказаться простаками, фриками. Наберитесь еще немного терпения!.."

Очевидно, очень драйвово и весело будет сделать это под новый хит рок-звезд. Ведь в Easy Sleazy так много отчаянной веры в лучшее!

- Эту песню я написал о выходе из изоляции, добавив в нее необходимый всем нам оптимизм, - рассказал теперь Мик Джаггер. - Спасибо Дэйву Гролу за его лихость и экспрессию при игре на барабанах, басу и гитаре! Работать с ним было очень весело. Надеюсь, вам всем понравится Eazy Sleazy.

Каждый из музыкантов записывал свою часть песни в собственной домашней студии: Джаггер пел и играл на гитаре, а Гролл - на соло-гитаре, на басу и ударных. Потом эти разные дорожки свели и сняли совместный клип.

Причем, каждый участвовал в нем из своего дома, поэтому кадр поделили на две равные части. Так получилось даже интереснее: поклонникам любопытно посмотреть, как живут рок-звезды!

Да и оптимизм оптимизмом, а беречься и сохранять социальную дистанцию надо по-прежнему!

Кстати

Во время пандемии Foo Fighters 5 февраля выпустили новый альбом Medicine at Midnight, а Дэйв Гролл даже дебютировал в качестве режиссера, сняв документальный фильм What Drives Us - о ранних турах звезд: Metallica, St. Vincent и других.

А "роллинги" отдыхали: опасаясь коронавируса, они прервали запись очередного альбома, издав лишь один сингл. Зато выпустили два новых сорта шоколадных батончиков.