Новости

Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина 16:27
Армения приобретет миллион доз "Спутник V" 16:23
Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков 16:22
ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса" 16:16
Температура в Москве повторила рекорд 1962 года 16:12
Медведев призвал пресекать попытки дискредитации выборов в Госдуму 16:10
В Мордовии глава района стал фигурантом коррупционного дела 16:06
МИД РФ: Отсрочка вывода войск НАТО из Афганистана чревата эскалацией 16:05
Рок-звезды записали видео - гимн борьбы с пандемией 16:01
Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы" 15:50
В Москве наблюдается эффект "погоды в пустыне" 15:46
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран 15:45
Пострадавший в аварии на тамбовской ТЭЦ находится в реанимации 15:45
Кузнецова объявила о начале отбора проектов в сфере защиты прав детей 15:42
Василий Березуцкий покинул ЦСКА 15:41
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму 15:38
Песков: Звонок Байдена не стал неожиданностью 15:34
Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в Москве 15:29
Фильм "Ирония судьбы" снимут с голливудскими актерами 15:21
Песков назвал место оглашения Послания президента 15:20
В новой Москве и Подмосковье возник дефицит коттеджей и дач 14:41
Шойгу рассказал, как в Арктике белого медведя отгоняли от подлодки 14:38
Минюст начнет использовать искусственный интеллект при анализе законопроектов 14:36
Госорганы должны будут согласовывать покупку иностранного ПО 14:34
МИД поддержал идею о разделах правды о Второй мировой на сайтах посольств 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 16:01
Рубрика: Культура

Рок-звезды записали видео - гимн борьбы с пандемией

Текст: Александр Алексеев

Эту песню Easy Sleazy исполнили Мик Джаггер из Rolling Stones и Дэйв Гролл - в прошлом ударник Nirvana, а ныне солист и гитарист Foo Fighters. В их стадионном рок-н-ролле вволю энергии, драйва, веры в себя и в то, что все будет хорошо. А в тексте есть и такие слова: "Скоро все это закончится, и эти дни останутся лишь в нашей памяти. Опять будут туры, путешествия, поездки… Но пока надо еще немного подождать, походить в масках, обучиться чему-то на онлайн-курсах. Не спешите оказаться простаками, фриками. Наберитесь еще немного терпения!.."

Очевидно, очень драйвово и весело будет сделать это под новый хит рок-звезд. Ведь в Easy Sleazy так много отчаянной веры в лучшее!

- Эту песню я написал о выходе из изоляции, добавив в нее необходимый всем нам оптимизм, - рассказал теперь Мик Джаггер. - Спасибо Дэйву Гролу за его лихость и экспрессию при игре на барабанах, басу и гитаре! Работать с ним было очень весело. Надеюсь, вам всем понравится Eazy Sleazy.

Каждый из музыкантов записывал свою часть песни в собственной домашней студии: Джаггер пел и играл на гитаре, а Гролл - на соло-гитаре, на басу и ударных. Потом эти разные дорожки свели и сняли совместный клип.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Названы даты проведения фестиваля "Новая волна-2021" в Сочи

Причем, каждый участвовал в нем из своего дома, поэтому кадр поделили на две равные части. Так получилось даже интереснее: поклонникам любопытно посмотреть, как живут рок-звезды!

Да и оптимизм оптимизмом, а беречься и сохранять социальную дистанцию надо по-прежнему!

Кстати

Во время пандемии Foo Fighters 5 февраля выпустили новый альбом Medicine at Midnight, а Дэйв Гролл даже дебютировал в качестве режиссера, сняв документальный фильм What Drives Us - о ранних турах звезд: Metallica, St. Vincent и других.

А "роллинги" отдыхали: опасаясь коронавируса, они прервали запись очередного альбома, издав лишь один сингл. Зато выпустили два новых сорта шоколадных батончиков.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты