Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу

В связи с ростом доли населения, прошедшего вакцинацию против коронавируса, появилась потребность в более полной информации об антителах, вырабатываемых для противодействия болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Антитела к коронавирусу М появляются через неделю после заражения и, как правило, указывают на острое течение заболевания. Антитела G вырабатываются через 2-3 недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу, пояснила РИА Новости Пшеничная.

"В первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM. Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14-му дню", - сказала врач-вирусолог.

Она уточнила, что антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. Обычно при классическом иммунном ответе срок жизни IgM недолог, их концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших COVID-19 они могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, до полугода.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, антитела G появляются примерно со 2-3 недели заболевания, они циркулируют в организме в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются гораздо более эффективными в противодействии возбудителю.

"Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19", - добавила Пшеничная.