Россия и Беларусь запустят новый спутник космической группировки

- Это особый день не только с точки зрения уважения подвига космонавтов и того, что было сделано Сергеем Павловичем Королевым и всей группой конструкторов, инженеров и техников. Это особый день с точки зрения осмысления того, какие высоты мы обязаны вновь взять! Мы вновь и вновь должны доказывать, что мы страна большой науки, страна высокой инженерно-технологической школы, что мы сильные, креативные, разворотливые и боевые, - сказал Государственный секретарь, поздравляя с праздником сотрудников центра.

...Старое и скромное на вид здание восьмидесятых с толстенными стенами и деревянным паркетом под ногами спряталось на севере Москвы, в паре автобусных остановок от станции метро "Отрадное". Догадаться, что в нем находится Научный центр оперативного мониторинга Земли, можно разве что только по целому "лесу" различных антенн на крыше. А еще - по неприметной вывеске над дверями из алюминиевого профиля.

Для Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева День космонавтики - по сути семейный праздник

Кстати, если увидите на здании не только ставшие привычными антенны-"тарелки", но и загадочные "шары", знайте: под ними прячутся те же самые "тарелки", а шар - это радиопрозрачное укрытие, которое защищает чашу антенны от снега, дождя, града и ветра.

Для Дмитрия Мезенцева День космонавтики является по сути семейным праздником. Об этом он рассказал "СОЮЗу". Его старший брат Александр долгое время работал на Байконуре, в 2003-2013 годы руководил администрацией первого космодрома Земли.

"Я и сам не раз бывал на Байконуре - и студентом, и будучи уже членом Совета Федерации. День космонавтики для нас действительно особый. Президент России Владимир Путин, напомню, подчеркнул, насколько важно для страны развивать те традиции, которые были заложены еще в Советском Союзе".

В деле сотрудничества в космосе Россией и Беларусью уже сделано немало, констатировал Госсекретарь на пресс-конференции после посещения центра. Сформирована российско-белорусская спутниковая группировка. С ее помощью можно делать различные прогнозы, разрабатывать в будущем совместные проекты. Причем развитие этой группировки и востребованность ее данных для народного хозяйства двух стран совершенно иные, чем еще пять лет назад, подчеркнул Госсекретарь.

По словам Дмитрия Мезенцева, информация, получаемая из космоса, может быть очень полезна для экономики Беларуси. Он сообщил, что скоро состоятся переговоры Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Премьер-министра Беларуси Романа Головченко, и, "может быть, мы даже успеем сформулировать какие-то предложения".

Сотрудничество России с Беларусью в области космоса действительно очень важное и плодотворное, это стало понятно в ходе встречи Государственного секретаря Союзного государства с руководством Научного центра оперативного мониторинга Земли.

"С 2020 года мы работаем над расширением совместной спутниковой группировки, - рассказал директор Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) ГК "Роскосмос" Олег Кем. - На данный момент работают шесть аппаратов: пять российских спутников и один - белорусский. Есть совместные проекты по созданию новых космических аппаратов. При этом платформа для них - российская, а аппаратура, в частности по пеленгу, - белорусская".

Седьмой спутник - "Арктика-М" - находится в космосе с 1 марта этого года и проходит, что называется, летные испытания. На пресс-конференции было обозначено, что готов проект очередного спутника совместной группировки и есть надежда, что в течение трех-пяти лет он будет запущен в космос.

Зачем он нужен? Аргументов очень много - информация из космоса востребована большинством отраслей экономики. И не только экономики.

С помощью спутниковой информации можно фиксировать очаги лесных пожаров - этой информацией активно пользуется МЧС. Можно обнаруживать места незаконных вырубок леса, "левые" разработки участков недропользования, незаконное строительство... Профессиональные дешифровщики спутниковой съемки легко вычисляют, что в кадре, например, находится экскаватор, а не бульдозер. Допустим, на данном участке строительства должны работать 10 экскаваторов, а в реальности он только один.

"Сегодня мы реально подошли к возможности формирования нового рынка - сервисных услуг экономикам регионов. Это можно внедрять и в рамках Союзного государства", - резюмировал генеральный директор АО "Российские космические системы" Андрей Тюлин.

Сегодняшнее разрешение фотоснимков из космоса это вполне позволяет делать - оно составляет один метр на один пиксель изображения и постепенно движется к отметке в 30 сантиметров на пиксель. Дешифровке очень помогают нейронные сети, которые сегодня "обучают" не только отличать экскаватор от бульдозера, но и определять, какие отходы, например, находятся на данном конкретном полигоне или какие породы деревьев характерны для того или иного участка леса и не вырубаются ли запрещенные к вырубке.

Возможно, именно поэтому в Научном центре оперативного мониторинга Земли трудится довольно много молодежи - им интересно все, что связано с компьютерной обработкой информации и искусственным интеллектом, положенным в основу нейросетей.

В этих стенах проходят практику студенты из МАИ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Московского государственного университета геодезии и картографии, рассказали "СОЮЗу" во время экскурсии по центру.

Дмитрий Мезенцев пообщался с руководством Научного центра. Фото: Роман Щербенков

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Научный центр оперативного мониторинга Земли создан в 1999 году как филиал ФГУП "Научный центр космических информационных систем и технологий наблюдений" (Центр космических наблюдений) в соответствии с приказом генерального директора Росавиакосмоса № 147 от 3 июня 1999 года. В задачи центра входит прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение космической информации с отечественных и зарубежных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Научный центр занимается проведением летных испытаний научно-измерительных комплексов на борту космического аппарата, а также эксплуатацией аппаратуры, предназначенной для глобального мониторинга параметров околоземного космического пространства.