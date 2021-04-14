Россияне чаще стали оформлять пенсии удаленно

Повышенную пенсию с учетом премиальных коэффициентов за более позднее ее назначение в прошлом году получили 27 тысяч человек, рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде.

Ежегодно около 3% россиян выходят на пенсию позже, чем получают на это право. Так, отложив пенсию на пять лет, выплату можно увеличить на 50%, а если обратиться за ней на 10 лет позже, начисления вырастут еще вполовину.

Почти в два раза выросло число россиян, которые обращаются за назначением пенсии удаленно. В прошлом году из 2 млн заявлений почти 1,5 млн были поданы с помощью электронных сервисов: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, а это более 70%. При этом если раньше для назначения пенсии была нужна, например, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей, то сегодня в большинстве случаев достаточно одного заявления. Всю необходимую информацию для расчета пенсионной выплаты территориальные органы ПФР соберут из государственных информационных систем, при необходимости - самостоятельно запросят в других ведомствах. В 2020 году больше миллиона страховых пенсий по старости назначены по данным персонифицированного учета.

В этом году средний размер пенсии составляет 17,5 тысячи рублей. Планируется, что в 2022 году она вырастет на 5,9% и составит не менее 18,4 тысячи рублей.

Из 6,2 млн неработающих пенсионеров, которым полагается социальная доплата к пенсии, из федерального бюджета сегодня ее получают 2,9 млн человек, остальным 3,3 млн граждан ее выплачивают регионы, в которых прожиточный минимум выше федерального. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составляет 2225 рублей, а региональной - 5085 рублей.

Граждан, достигших 45 лет, ПФР раз в три года планирует информировать о размере возможной пенсии через портал госуслуг, законопроект об этом рассматривает Госдума. Это поможет людям скорректировать планы. Например, начать легально работать, если они получают зарплату "в конверте", отмечают в ведомстве.