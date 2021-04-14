Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Большинство россиян (49%) назвали отрасль высоких технологий самой перспективной для построения карьеры. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие пять тысяч пользователей.

На втором месте (28% опрошенных) оказались специальности, связанные с робототехникой и искусственным интеллектом. Еще около четверти участников исследования высказались за строительство (26%), нанотехнологии (25%) и медицину (24%). 22% опрошенных считают наиболее перспективной отраслью государственную службу.

Наименьшие перспективы россияне видят в медиа (8%) и HR (7%), отмечают РИА Новости.