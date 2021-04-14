До вручения премии "Оскар" осталось меньше двух недель. И кинотеатры наполняются такими новинками, что просто невозможно остаться дома. Смотреть нужно все эти фильмы. Но понятно, что не успеть, да и экономически не потянуть. Поэтому мы советуем просто внести именно эти картины в обязательный к просмотру список, и можно растянуть удовольствие от общения с хорошим кино на то время, которое удобно лично вам.

Энтони Хопкинс сыграл в фильме "Отец" пожилого человека, чьим разумом завладела деменция. Фото: "Русский репортаж"

"Отец"

Фильм выходит в прокат 15 апреля. Он номинант на "Оскар" в 2021 году в шести категориях, включая "Лучший фильм". Основан на одноименной пьесе Флориана Зеллера, французского писателя и драматурга. Зеллер - и режиссер картины. Главные роли - отца и дочери - исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Зритель словно переместится в голову пожилого человека, к сознанию которого подступает деменция. Он путает прошлое и настоящее, живых и ушедших, воспоминания и мечты. За всем этим с болью наблюдает его дочь, которую он узнает не всегда. Интрига фильма, как и самой жизни, в том, что и мы, вслед за героем Хопкинса, не понимаем, какие люди и события правдивы, а какие - воображаемы. Фильм - как лабиринт времени, в который попадаются, как в сети, и в поисках выхода из него проводят остаток жизни рядом с близкими и любящими людьми.

"Минари"

У этой картины, которая вышла в российский прокат 8 апреля, также шесть номинаций на "Оскар". В числе ее создателей Брэд Питт (он исполнительный продюсер). Но не только это входит в число достоинств фильма, рассказывающего о том, как живут корейские эмигранты в Америке. Лента стала победителем фестиваля Sundance в 2020 году, а в этом уже получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Режиссер "Минари" Ли Айзек Чун. История о том, как молодые люди стремятся воплотить свою мечту - например, отец мечтает посадить и вырастить огромный сад на площади в несколько гектаров, - близка многим в разных странах. На помощь молодым из Кореи приезжает бабушка, обладающая недюжинным чувством юмора. Внуки - мальчик и девочка - многому у нее учатся. Но, как обычно бывает, мечты молодых сталкиваются с реальностью. Удастся ли им сохранить семью и вырастить сад - главный вопрос фильма.

"Розовое облако"

Один из лучших фильмов про пандемию, хотя и был задуман еще до нее, в прокате с 1 апреля. Режиссер - Юли Жербази. Премьера бразильской ленты состоялась в январе этого года на фестивале Sundance. На Землю опустилось розовое облако, убивающее людей в течение нескольких секунд. Чтобы не стать его жертвами, всем пришлось укрыться в зданиях, расположенных рядом с местами, где они находились. Главные герои - Джованна и Яго - познакомились накануне на вечеринке, и вот они уже вынуждены жить друг с другом, хотя это им и не всегда нравится. У них рождается сын. Он не представляет себе другой жизни, кроме как взаперти. И им еще повезло. Кто-то остался одиноким или застрял в гостях на долгие годы. Отец Яго оказался заперт с медбратом-сиделкой - и ему в этом также повезло. Все оттенки человеческих отношений показаны в картине в пугающем приближении. Многим она ответит и на вопрос: что будет, если жизнь в онлайн-пространстве победит реальную?

"Порочная связь"

Фильм итальянского режиссера Даниэле Лукетти в прокате с 8 апреля. Основан на романе Доменико Старноне "Фамильный узел". Рассказывает о том, как взаимоотношения родителей непредсказуемым образом влияют на жизни детей. Действие семейной драмы начинается в 80-х годах в Неаполе. Известный радиоведущий признается жене в измене. Та его выгоняет, и он уходит к красивой молодой коллеге. Но через несколько лет возвращается в семью. За всеми этими метаниями наблюдают дети - старшая девочка и ее младший брат. Когда они взрослеют, детские переживания формируют в их характерах не самые лучшие черты. Особенно в том, что касается отношения к родителям. Главную женскую роль в фильме сыграла одна из главных итальянских актрис современности - Альба Рорвахер.

В картине "Порочная связь" отношения родителей необъяснимым образом сказываются на детях. Фото: Провзгляд

"ЗОЖ"

Фильм производства Польши и Швеции прошел официальный отбор Каннского фестиваля в 2020 году. У нас его можно смотреть с 8 апреля. Режиссер и автор сценария - Магнус фон Хорн. Пожалуй, первая картина, в которой переосмыслена роль звезды с точки зрения ее поведения в социальных сетях. Главная героиня - Сильвия - эталон здорового образа жизни в исполнении красавицы-актрисы Магдалены Колесник. Но у славы есть свои "побочные эффекты" - Сильвия одинока. И в один прекрасный момент ей приходит в голову разоткровенничаться с толпами своих подписчиков. В пламенной речи она, в частности, признается, что у нее нет парня. Через несколько дней у Сильвии появляется преследователь. Но он не похож на красавца с обложки модельных журналов...

А что Россия?

Хотя российские картины на "Оскар" в этот раз и не претендуют, тем не менее в кинотеатрах также есть новинки, которые стоит посмотреть. Фильм "Уроки Фарси" Вадима Перельмана был отмечен еще на Берлинале в прошлом году, а до проката в нашей стране дошел только сейчас. Картина - одна из лучших на тему холокоста. Среди звезд, которые в ней снимались, - Ларс Айдингер. Первый показ фильма "Sheena667" Георгия Добрыгина также состоялся в Берлине. Юлия Пересильд и Владимир Свирский играют в ней молодых супругов, живущих в российской провинции. Однако муж увидел в интернете девушку, живущую в Америке, и она завладела его мыслями целиком. "Книга моря" Алексея Вахрушева соединяет в себе кино документальное и анимацию. Это необычная одиссея морских охотников Чукотки, в которой нет грани между реальностью и мифом. Авторы отправлялись с фильмом в путешествие по Чукотке - о нем писала "РГ".

Между тем

Ставка на игру

Пока старшее поколение смотрит серьезное кино, молодые сметают билеты на экранизацию известной компьютерной игры "Мортал Комбат". Фильм - дебют режиссера Саймона Маккуойда, который у нас вышел раньше, чем в других странах, - 8 апреля, и заработал 23,4 млн рублей только на предварительных продажах билетов. Это рекорд для России. К тому же рейтинг у картины 18+. То есть подростки в зал не попадут - за этим будут строго следить. В фильме много боев, крови, суперкостюмы и столько спецэффектов, сколько не способно вместить обычное кино. Однако фанаты игры выходят с показов разочарованные, что не мешает новым поклонникам все равно штурмовать кинотеатры.