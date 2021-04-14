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14.04.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Полужилое обслуживание

Ростуризм предложил законодательно закрепить статус гостевых домов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Гостевые дома будут размещать туристов с гарантией качества услуг. Законопроект о легализации гостевых домов разработал Ростуризм. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Гостевые дома дешевле гостиниц, так как не платят налоги, но и качество услуг не гарантируют. Фото: РИА Новости Гостевые дома дешевле гостиниц, так как не платят налоги, но и качество услуг не гарантируют. Фото: РИА Новости
Гостевые дома дешевле гостиниц, так как не платят налоги, но и качество услуг не гарантируют. Фото: РИА Новости

Проблему гостевых домов обсуждали во время рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в марте этого года в Республику Алтай. По итогам поездки глава правительства поручил Ростуризму, минэкономразвития, минфину и Роспотребнадзору подготовить свои предложения по выводу гостевых домов из тени к 1 июля. Но вопрос о гостевых домах поднимался еще осенью 2020 года.

Фото: GettyImages
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Пока понятие "гостевой дом" используется неофициально, в законе оно отсутствует. Как отсутствуют и единые критерии отнесения к гостевым домам объектов размещения. Это могут быть и небольшие частные дома, где сдают комнаты постояльцам, и многоэтажные строения, похожие на обычные гостиницы. Множество противоречий возникает и с правовой точки зрения. Формально гостевые дома являются жилищем их владельца, а потому размещать там туристов нельзя. Но если признать гостевой дом гостиницей, то по законодательству он уже не будет жилым помещением, и владелец формально лишится жилья, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Немало противоречий возникает также с точки зрения использования земельного участка, подключения коммуникаций, санитарного контроля и пожарного надзора.

Ростуризм предложил законодательно закрепить возможность размещать туристов в жилом доме или его части. Такие объекты и будут называться гостевыми домами. Требования к оказываемым услугам должно будет утвердить правительство. При этом гостевые дома, как и гостиницы, должны будут пройти классификацию и получить категории. Положение о классификации гостевых домов также впоследствии утвердит правительство.

Гостевые дома пройдут классификацию, получат категории и смогут временно регистрировать постояльцев, как и обычные гостиницы

Оказывать услуги по временному размещению постояльцев в гостевых домах смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Предполагается также установить возможность регистрации по месту пребывания в гостевом доме россиян и постановки на учет иностранных граждан. Таким образом, гостевые дома по своему статусу будут приближены к отелям и турбазам.

Как предполагается, закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года. Но некоторые его положения могут начать действовать позже.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Легализовать гостевые дома необходимо, считают в Ростуризме. Только на территории Республики Крым, Краснодарского, Алтайского краев и Республики Алтай работает более 15 тысяч таких объектов. Отсутствие регулирования деятельности гостевых домов негативно сказывается на защите прав потребителей, их безопасности, отмечают в Ростуризме. Теряет на полулегальной деятельности гостевых домов и бюджет страны.

Легализация гостевых домов важна как с точки зрения гарантии предоставляемых туристам услуг, так и в плане налогообложения, соглашается профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Спрос на гостевые дома растет, особенно с учетом закрытых многих зарубежных направлений отдыха. При этом рынок услуг гостевых домов может в несколько раз превышать рынок традиционных коллективных средств размещения, то есть гостиниц, говорит она. По некоторым оценкам, гостевые дома зарабатывают до 10 млрд рублей в год.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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