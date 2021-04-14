Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Встреча с поляками пройдет на "Городском стадионе" во Вроцлаве, а поединок с Болгарией примет арена столичного "Динамо". В прошлом году команда Станислава Черчесова трижды играла на стадионе "бело-голубых". Все три матча пришлись на групповой этап Лиги наций: против Сербии (3:1), Турции (1:1) и Венгрии (0:0).

Напомним, что на Евро-2020 Россия сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.