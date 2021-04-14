Сенат Бразилии расследует деятельность правительства во время пандемии

Председатель Сената Бразилии Родригу Пашеку объявил во вторник о создании специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности и возможного бездействия правительства страны в борьбе с пандемией коронавируса. Парламентарии также разберутся с тем, как выделяемые из бюджета деньги расходовались на борьбу с COVID-19 на местах.

Первые прошения о начале расследования действий федеральных властей начали поступать от сенаторов еще в январе - в разгар санитарного кризиса в штате Амазонас. Тогда на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом главной причиной смерти зараженных стал недостаток кислорода в больницах региона. Баллоны с газом сюда доставляли всеми возможными способами: самолетами, кораблями и грузовиками. Помощь оказала даже соседняя Венесуэла.

Однако все запросы оставались в дальнем ящике стола председателя верхней палаты парламента. Но на прошлой неделе судья Верховного федерального суда Луис Роберту Баррозу обязал Сенат создать специальную парламентскую комиссию по расследованию ситуации с распространением COVID-19.

Всю неделю вокруг этого вопроса в Бразилии ломались копья. Первоначальный запрос предусматривал лишь расследование деятельности федеральной власти в период пандемии. Но правительство добилось того, чтобы комиссия также занялась исполнительной властью на региональном и муниципальном уровнях. Парламентарии изучат, как выделяемые федеральным бюджетом средства на борьбу с коронавирусом расходовались на местах.

В работе комиссии в качестве основных членов примут участие 11 сенаторов. Уже во вторник вечером были известны имена девяти ее членов. И только два места, отданные проправительственному блоку партий, пока остаются вакантными. У Сената есть 10 дней на полное формирование комиссии.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Бразилии, хоть и стабилизировалась в последние дни, но все еще остается достаточно тяжелой. Регионы рапортуют, что в больницах сокращаются очереди ожидания мест в реанимации. С большой осторожностью власти штатов ослабляют карантинные меры, но комендантский час продолжает действовать почти везде. За минувшие сутки в стране выявлено более 82 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, вирус унес жизни 3,8 тысячи человек. Всего в Бразилии зафиксировано 13,6 миллиона случаев заболевания COVID-19, его жертвами стали 358,4 тысячи бразильцев.

В стране полным ходом, хоть и некоторыми перебоями, идет процесс вакцинации. Первую дозу уже получили более 24 миллионов человек. Второй укол сделали более семи миллионов бразильцев. А вот полтора миллиона так и не явились за второй прививкой.