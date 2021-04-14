Шойгу рассказал, как в Арктике белого медведя отгоняли от подлодки

В одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота "Умка-2021" в Арктике от субмарины пришлось отгонять белого медведя. Об этом в среду рассказал президент Русского географического общества (РГО) - министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки, к одной из которых "докопался медведь и долго ходил вокруг нее". "Вынуждены были отгонять", - сообщил Шойгу.

Напомним, комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.

Накануне Сергей Шойгу рассказал о том, что экспедиция "Умка-2021" завершилась на прошлой неделе.

Напомним, в ходе этого мероприятия было произведено уникальное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров сразу трех атомных подводных лодок. Это событие наделало много шума в зарубежных СМИ.

Также состоялся полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.