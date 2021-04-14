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14.04.2021 17:02
Рубрика: Власть

Сопредседатель Ассоциации юристов Владимир Плигин награжден медалью

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов России провела торжественную церемонию вручения наград, учрежденных адвокатурой. Как подчеркнул президент Федеральной палаты адвокатов России, одна из медалей вручается впервые. А одним из первых награжденных стал сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.
Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Юрий Пилипенко отметил, что учреждение и вручение адвокатским сообществом наград - новая традиция современной российской адвокатуры. На церемонии впервые была вручена учрежденная Федеральной палатой адвокатов РФ в 2019 году медаль "За вклад в развитие правового государства". Этой медалью награждаются представители гражданского общества, государственных органов, науки, которые внесли значительный вклад в развитие правового государства.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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По словам Юрия Пилипенко, возможность вручать награду за вклад в развитие правового государства является для адвокатуры ценной и важной. Среди тех, кто первыми получил данную медаль, стали сопредседатель АЮР Владимир Плигин, а также Анатолий Ковлер - заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, судья ЕСПЧ с 1999 по 2012 год.

Также на церемонии вручалась учрежденная Федеральной палатой адвокатов РФ в 2016 года медаль имени Императора Александра II. Она вручается лицам, не имеющим статуса адвоката. Медалью могут быть награждены государственные и общественные деятели, которые своей профессиональной, общественной, научной деятельностью содействуют укреплению государственности, развитию институтов гражданского общества, вносят вклад в демократические преобразования; идеи и деятельность которых свидетельствуют о приверженности идеалам социального прогресса.

Третья награда - золотая медаль имени Ф.Н. Плевако, учрежденная российской адвокатурой в 1996 году. Юрий Пилипенко подчеркнул, что эта награда пользуется авторитетом у адвокатского сообщества, гражданского общества, представителей науки. Золотой медалью имени Ф.Н. Плевако награжден заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Также был вручен и ряд других наград.

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