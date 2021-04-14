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14.04.2021 23:50
Рубрика: Власть

Голоса под защитой

Дмитрий Медведев: Нужно пресекать попытки дискредитации выборов в Госдуму
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8432)
Совет безопасности РФ разработал ряд мер по обеспечению правопорядка в ходе подготовки к Единому дню голосования. В июне они будут обсуждаться на совещании с президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он также указал на ряд направлений, по которым надо усилить работу: это кибербезопасность и защита выборов от попыток их дискредитации внешними силами.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и абсолютно легально. Какими бы итогами они ни завершились, зависит только от избирателей, от граждан нашей страны. Но задача государства - обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз", - заявил Медведев вчера в ходе совещания "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов в РФ". По его словам, Совбез еще в начале месяца подготовил свои предложения на эту тему, они "будут обсуждаться в июне на оперативном совещании Совета безопасности, которое будет проводить президент".

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Одна из важнейших задач - защитить информационные ресурсы ЦИК России. "Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования", - отметил Медведев. "Необходимо разработать меры по предупреждению и пресечению подобных электронных атак", - подчеркнул он. Зампред Совбеза пояснил, что в первую очередь объектом интереса хакеров может стать государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" и связанные с ней информационные системы. "Именно таким образом могут осуществляться попытки взлома и захода в систему ГАС "Выборы", - считает зампредседателя Совбеза.

Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования

Отметим, что ресурсы Центризбиркома регулярно подвергаются атакам в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний. Так, например, в прошлом году после начала голосования по поправкам в Конституцию зампред ЦИК Николай Булаев сообщил о DDoS-атаке на сайт комиссии - 26 июня на него поступало до 240 тысяч запросов в секунду.

ЦИК традиционно проводит регламентные работы по вопросам безопасности своих информационных порталов, рассказал "Российской газете" член комиссии Антон Лопатин. "И к этой избирательной кампании мы готовимся, предпринимаем необходимые меры, для того чтобы безопасность системы была обеспечена в полном объеме", - отметил он.

Еще одно направление - защита российских выборов от информационных атак, указал Дмитрий Медведев. "Нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов, а такие попытки предпринимаются", - считает он. По его словам, иностранные организации и подконтрольные им российские структуры преследуют определенные цели, очерняя выборы в РФ: "Это подрыв безопасности государства и достижение собственных политических интересов". Медведев добавил, что особое внимание этому вопросу надо уделить в регионах, и отметил значимость встреч губернаторов с руководством общественных и молодежных организаций, а также религиозных конфессий для предупреждения конфликтов во время избирательных кампаний.

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Наконец, следует обеспечить безопасность процесса голосования в традиционном понимании - посредством защиты участков от преступных посягательств, уверен зампред Совбеза РФ. "Важно проработать вопрос о дополнительной безопасности избирательных участков, подумать об оснащении их стационарными металлодетекторами, во всяком случае в тех местах, где скапливается большое количество людей", - сказал он.

Медведев также указал на необходимость обеспечения участков современными средствами видеонаблюдения, предложил продумать схему движения общественного транспорта, работы других систем жизнеобеспечения на случай, если выборы будут многодневными. Он напомнил, что ЦИК не исключает трехдневного формата голосования в этом году.

В этом году в Единый день голосования 19 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, глав 12 регионов (девяти - прямым голосованием, трех - в парламенте), новых составов заксобраний 39 субъектов РФ, а также тысячи муниципальных кампаний.

Тем временем

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила проработать вопрос о выпуске новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к 2022 и 2023 годам. На заседании комиссии в среду она отметила востребованность КОИБов, их удобство и доверие всех участников выборов к электронному подсчету голосов. "Я прошу уже сейчас прорабатывать вопрос и думать о тех организациях, которые способны потенциально выпускать эти наши современные электронные приспособления, и уже сейчас в бюджетном планировании на 2022 и 2023 годы проработать эту позицию", - добавила Памфилова.

А в этом году ЦИК планирует перепрограммировать КОИБы таким образом, чтобы они могли работать в формате многодневного голосования. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, к маю появится доработанное программное обеспечение для устройств образца 2010 и 2017 года, в июне они будут сертифицированы и готовы к использованию в течение трех дней в ходе Единого дня голосования.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Единый день голосования-2021

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