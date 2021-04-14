Совфед одобрил новые правила работы экскурсоводов

Аттестация будет регулярной - раз в пять лет. Выдавать аттестаты уполномочены специальные комиссии, создаваемые региональными органами власти. А Ростуризм будет вести федеральный реестр аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов.

К последним предъявят дополнительные требования. Это отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, умышленные преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

При этом из-под действия закона исключены экскурсоводы и гиды-переводчики, которые работают по контракту с владельцами объектов показа и с религиозными организациями, а также задействованные в рамках образовательной деятельности.

Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко отметила важную норму, которая указана в законе, - оказание услуг экскурсовода и гида-переводчика только гражданами РФ. "Эта норма исключит искажения иностранными гражданами исторических фактов и другой политической, социально-экономической информации о Российской Федерации, представляемой туристам, что соответствует международной практике", - считает сенатор.

Она добавила, что принятие закона будет способствовать повышению защиты прав и безопасности потребителей туристских услуг, эффективности государственного регулирования в сфере туризма, а также конкурентоспособности российских туристских продуктов.