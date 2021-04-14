Совфед одобрил порядок участия кандидатов-иноагентов в выборах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об особенностях участия в выборах физических лиц, признанных иностранными агентами или аффилированных с таковыми.

Документ вводит в избирательное законодательство новые понятия - "кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом" и "кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

В первом случае речь идет о кандидатах, которые в течение двух лет до выборов работали в СМИ-иноагенте или сотрудничали с физическим лицом, включенным в реестр СМИ-иноагентов. Аффилированными также будут считаться сотрудники НКО с таким статусом, даже если организация не зарегистрирована официально. К этой же категории законодатель причислил лиц, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

И в том, и в другом случае сведения о статусе должны быть указаны в заявлении кандидата, подаваемом в избирательную комиссию, в подписном листе в поддержку кандидата, в агитационном материале кандидата, на информационном стенде, а также в избирательном бюллетене, в том числе в случае, когда избирательным объединением кандидат выдвинут в составе списка кандидатов.

СМИ будет обязаны информировать избирателей о наличии у кандидата статуса иноагента или лица, аффилированного с иноагентом.

Сами же такие физлица должны будут указывать принадлежность к иноагентам в платежном документе при внесении пожертвований. То же касается граждан, признанных выполняющими функции СМИ-иноагентов.