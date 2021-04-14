Совфед одобрил закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах

Уже этой осенью партии, участвующие в выборах в Госдуму, смогут включать в общефедеральную часть своих списков не десять, а пятнадцать человек. Такой закон одобрил сегодня Совет Федерации.

Как рассказал, представляя документ, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в первоначальной редакции предусматривалось двукратное увеличение общефедеральной части списков - до 20 человек. Сенаторы возражали против такой нормы и готовили отрицательное заключение на инициативу, отметил Клишас, но после переговоров между фракциями Госдумы депутаты определили предельный размер списка в 15 человек.

"Решение это будет распространяться в том числе на выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в 2021 году, - уточнил Клишас. - Мы проверили исчисление всех законодательных сроков, мы уверены, что если закон будет подписан президентом и опубликован в установленные сроки, то эта норма будет распространяться и на выборы осенью 2021 года".

Напомним, согласно методике распределения мест между партиями на выборах в Госдуму, "в первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в этой части".