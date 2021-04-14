США объявили дату вывода своих войск из Афганистана

11 сентября 2021 года - двадцатилетие терактов 9/11 в Вашингтоне и Нью-Йорке - выбрано президентом США Джозефом Байденом в качестве крайнего срока для вывода всех американских войск из Афганистана. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома, а официальное заявление Байдена по этому поводу ожидается в ближайшее время.

Символическая дата, совпадающая с годовщиной самой трагической в истории CША атакой террористов, выбрана Вашингтоном целенаправленно. По данным "The New York Times", Джозеф Байден, в течение долгих лет выступавший против американского военного присутствия в Афганистане, лично продавил такое решение. Это произошло несмотря на возражения Пентагона, где опасаются резкого усиления позиций экстремистов из-за ухода войск США в условиях недостаточно готовых к обеспечению безопасности в стране сил афганского правительства.

Впрочем, эту старую шарманку - "уйдем, когда позволят обстоятельства" -американское оборонное ведомство крутит уже много лет. Которые обошлись американским налогоплательщикам почти в 2,4 тысячи жизней офицеров и солдат, 20 тысяч раненых военнослужащих и 2 триллиона долларов. При этом у афганской войны - самого длительного вооруженного конфликта, в котором США участвовали за всю свою историю - есть и другая цена, о которой не любят вспоминать в Вашингтоне. По данным ООН, только за последние 10 лет в Афганистане погибли и получили ранения более 100 тысяч гражданских лиц. Точное же количество жертв среди афганцев с момента вторжения США в эту страну в октябре 2001 года до сих пор не подсчитано.

Зато хорошо известно другое: 20 лет американского военного присутствия в Афганистане, к которому США подтянули своих союзников по НАТО, не только не принесли мир, безопасность и демократию в эту горную страну, но и наоборот способствовали эскалации насилия, росту радикального исламизма, а также взрывному росту производства наркотиков и их трафика за пределы Афганистана. При этом сугубо военные цели - разгром "аль-Каеды" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") и ликвидация организатора терактов 9/11 Усамы бен Ладена - были достигнуты еще десять лет назад и вопрос о выводе американских сил с тех пор поднимался неоднократно.

Последний "крайний срок" для ухода войск США из Афганистана был намечен на ближайшее 1 мая. Такая дата была согласована в ходе трудных переговоров предыдущей американской администрации Дональда Трампа с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") в столице Катара. При этом слабо контролирующее страну правительство ИРА было поставлено Вашингтоном перед фактом тайно достигнутых договоренностей в Дохе, а также требованием выпустить более тысячи талибов из тюрем в рамках сделки.

В контексте вновь анонсированного выхода США из Афганистана аналитики не без оснований задаются вопросом: не повторит ли поддерживаемый американцами нынешний президент страны Ашраф Гани печальную судьбу Мохаммада Наджибуллы? Такой сценарий обострения межафганской гражданской войны нельзя исключать ведь вслед за американцами свою миссию в Афганистан неизбежно свернет и НАТО (в настоящее время в стране находятся около 7 тысяч военнослужащих альянса), оставив официальный Кабул один на один с "Талибаном". Сообщается, что 13 апреля в Брюссель прибыли глава госдепа Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин для того, чтобы обсудить скоординированное отступление натовцев из "горного края". Как сообщила газета The Guardian, Британия намерена вывести свои силы "параллельно с США".

Самая длинная в истории США война так и не принесла результатов, ради которых ее развязали

Со своей стороны, талибы, недовольные нарушением обусловленных еще с Трампом сроков вывода американских сил и переносом их новой администрацией США на пять месяцев "вправо", уже показали зубы. "Любая отсрочка после 1 мая неприемлема для нас", процитировала газета The Wall Street Journal представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида. Кроме того, через свое представительство в Катаре движение заявило об отказе от участия в каких-либо конференциях по мирному урегулированию в Афганистане до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска. Это значит, что пролоббированная США и намеченная к проведению в Стамбуле на 24 апреля-4 мая конференция по афганскому урегулированию может и не состоятся, а диалог между американцами и талибами опять уперся в тупик.