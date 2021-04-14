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Станислав Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева

Новости
    14.04.2021, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году жизни.

Об этом только что сообщил в социальных сетях Станислав Садальский.

"Ушёл Олег... мне звонят... сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову... только четверостишье Брюсова: "Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: "Своей судьбе не прекословь!" Нам свищет соловей на клёне: "Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!" - написал артист в некрологе (подача - авторская).

Причина смерти Марусева пока неизвестна.

Олег Марусев родился в 1944 году в Ташкенте. Детство провел в Херсоне. Работал в театре "Скоморох", был конферансье знаменитого оркестра Эдди Рознера. Получил диплом театрального режиссера в ГИТИСе. С 1971 по 2006 год работал на телевидении.

В кино и на сериалах - с 1970-го: "Крушение империи", "Графиня де Монсоро" 1979-го (де Крийон), "Марш Турецкого", "Ералаш", "Адвокат", "Очарование зла", "Неотложка".

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