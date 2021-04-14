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14.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Стоит ли сейчас открывать вклад в долларах и евро

Текст: Роман Маркелов
Клиенты банков в начале весны активно забирали деньги с валютных вкладов. Как следует из обзора Банка России, только в марте было закрыто валютных депозитов и счетов на 865 млн долларов. При этом, по состоянию на 1 марта, на вкладах и счетах в иностранной валюте россияне в целом хранили внушительные 91,5 млрд долларов.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

О том, стоит ли открывать валютный вклад сейчас, на фоне роста курса иностранных валют к рублю, и кому такой способ вложения сбережений действительно может пригодиться, рассказала "Российской газете" эксперт по финансовой грамотности.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Надежда Грошева, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Сейчас довольно низкие ставки по валютным вкладам. Банки предлагают от 0,2 до 0,7% по долларовым депозитам, а для вложений в евро - и вовсе смешные 0,01%. При этом нужно понимать, что на курсах валюты можно не только хорошо заработать, но и сильно потерять. Поэтому не стоит хранить все сбережения в валюте. Многое зависит и от срока вложений. Практика показывает, что на длительном горизонте - более двух лет - доллар и евро чаще демонстрируют укрепление по отношению к рублю.

Валютные вклады можно использовать, если планируете крупные покупки за рубежом. Мечтаете о шоппинг-туре в Европе после окончания пандемии - открывайте вклад в евро. Если предстоит поездка в США, можно подумать о долларовом депозите. Если таких планов нет, я бы рекомендовала половину или большую часть сбережений держать все-таки в рублях, а остальное - в равных долях в долларах и евро.

Тех, кто не хочет хранить деньги под подушкой, кто время от времени покупает в зарубежных магазинах и стремится диверсифицировать свои вложения, может заинтересовать мультивалютный вклад. С его помощью вы можете переложить деньги из одной валюты в другую. Для этого вам не надо закрывать вклад и открывать новый, а значит, проценты вы не потеряете.

Помните, что депозиты в долларах и евро страхуются государством точно так же, как и рублевые. Максимальный размер компенсации - 1,4 млн рублей для всех вкладов в одном банке. Допустим, вы положили на вклад 18 тысяч долларов при курсе 77 рублей, а затем он вырос до 80 рублей. Если в этот момент у банка отзовут лицензию, вы компенсируете только изначальные вложения, а основную прибыль вернуть не удастся. Всегда учитывайте этот момент.

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