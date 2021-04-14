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14.04.2021 18:01
Рубрика: Общество

Столица Эстонии лидирует по участникам "Тотального диктанта" за рубежом

Текст: Елена Новоселова
На всех 18 площадках, организованных в Таллине, диктант написали 1690 человек, сообщает Sputnik Meedia.
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Более 670 тысяч человек написали "Тотальный диктант"

Главными диктаторами текста писателя Дмитрия Глуховского стали главврач Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов и филолог Наталья Чуйкина.

Всего ТД написали в 59 странах и 732 городах более 670 тысяч человек.

По словам таллинского главы Михаила Кылварта, жители города, для которых русский язык является родным, даже в такое непростое время поддержали акцию и выразили уважение к своему языку и культуре.

"Язык - это не только инструмент социальной коммуникации, а прежде всего - стержень культуры, которая лучше всего объединяет людей. И именно желание и способность людей к единению являются лучшими, если не единственными общественными инструментами для выхода из самых сложных кризисов", - заявил мэр.

Справка "РГ"

Среди городов за пределами России самыми активными кроме Таллина стали Нукус (Узбекистан; 536 участников), Щучин (Беларусь; 325 участников), Ташкент (Узбекистан; 292 участника) и Дели (Индия; 126 участников).

В России рейтинг очных участников выстроился так: Москва (7 200человек), Казань (5 741), Санкт-Петербург (5 293), Новосибирск (3 004) и Омск (1 501).

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире Европа Эстония Акция "Тотальный диктант"

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