Столица Эстонии лидирует по участникам "Тотального диктанта" за рубежом

Главными диктаторами текста писателя Дмитрия Глуховского стали главврач Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов и филолог Наталья Чуйкина.
Всего ТД написали в 59 странах и 732 городах более 670 тысяч человек.
По словам таллинского главы Михаила Кылварта, жители города, для которых русский язык является родным, даже в такое непростое время поддержали акцию и выразили уважение к своему языку и культуре.
"Язык - это не только инструмент социальной коммуникации, а прежде всего - стержень культуры, которая лучше всего объединяет людей. И именно желание и способность людей к единению являются лучшими, если не единственными общественными инструментами для выхода из самых сложных кризисов", - заявил мэр.
Справка "РГ"
Среди городов за пределами России самыми активными кроме Таллина стали Нукус (Узбекистан; 536 участников), Щучин (Беларусь; 325 участников), Ташкент (Узбекистан; 292 участника) и Дели (Индия; 126 участников).
В России рейтинг очных участников выстроился так: Москва (7 200человек), Казань (5 741), Санкт-Петербург (5 293), Новосибирск (3 004) и Омск (1 501).