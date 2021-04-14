Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз

Сверка часов - так условно можно было бы охарактеризовать мероприятие, которое прошло в среду, 14 апреля, на территории подмосковного парка "Патриот". Там прошло 18-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Тема заседания - вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах.

Поскольку в этом году в ОДКБ председательствует Таджикистан, то основной доклад представил сегодня начальник Генштаба Вооруженных Сил этой страны Эмомали Собирзода. Он проинформировал членов Военного комитета о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере.

Говорили также о мероприятиях совместной подготовки органов управления. Об этом доложил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил, что основными целями совместных мероприятий являются дальнейшее развитие системы кризисного реагирования, совершенствование состава коллективных сил ОДКБ.

"Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации". - сообщил по итогам заседания пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Само заседание прошло под руководством начальника генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. Подводя общий итог заседания, Герасимов отметил, что необходимо совершенствовать работу Центра кризисного реагирования ОДКБ. Также среди основных направлений деятельности - создание под эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, деятельности базовых учебно-методических организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и специалистов в области информационной безопасности.