Татьяна Москалькова представила доклад в Совете Федерации

- Наверное, можно говорить о таких понятиях, как "ковидные права" и "кризисное управление", - сказала омбудсмен Татьяна Москалькова, представляя в среду в Совете Федерации ключевые положения своего Отчетного доклада о работе Уполномоченного по правам человека в 2020 году.

Поблагодарив сенаторов - от Валентины Матвиенко до Владимира Лукина и Алексея Пушкова - в первую очередь за поддержку законодательных инициатив омбудсмена и подготовку необходимых законов об уполномоченных по правам человека в РФ, Татьяна Москалькова перешла к представлению доклада, которых был на руках у каждого из сенаторов, в том числе и в электронном виде.

С 44 тысячами полученных от граждан обращений ( из них 2000 - коллективные) в 2020 году работать приходилось так, чтобы, с одной стороны, соблюсти все вызванные пандемией ограничительные меры, а с другой - "не сорвать, не снизить" уровень доступности защиты омбудмена и, конечно же, качество рассмотрения обращений людей. Поэтому утвердилась новая практика приема граждан по видео-конференц-связи, была развернута "горячая линия" и организован особый чат, позволивший в разы ускорить рассмотрение обращений. Более 10 тысяч звонков было получено от туристов, которые не могли вернуться на родину из-за рубежа, вахтовиков, которые не могли вернуться домой. Огромная масса обращений касалась дистанционного обучения и отсутствия лекарственных средств.

Всего же за пять лет работы омбудсмен рассмотрела более 205 тысяч обращений и принял 25 тысяч граждан, в том числе и с выездом в 40 регионов. Татьяна Москалькова отметила, что там, где государство разработало и внедрило государственные программы - например, переселения из аварийного жилья или защиты прав обманутых дольщиков, - наблюдается резкое снижение обращений.

Часто люди обращаются к омбудсмену из-за невыплат зарплаты

Наиболее частыми темами обращений остаются невыплаты зарплаты, обеспечение социальным жильем, доступность и качество медицинской помощи, насилие в колониях, воспрепятствование проведению публичных мероприятий без достаточных оснований, нарушение прав на безопасную среду обитания. В 2020 году в общей сложности адресную помощь при содействии омбудсмена получили 6,5 тысячи человек, а за последние пять лет - 15 тысяч, причем вместе с неопределенным кругом лиц, когда за одним обращением стоят большие коллективы в 1,5 миллиона человек.