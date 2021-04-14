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14.04.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

Тюрьма навынос

Из-за резкого сокращения тюремного населения закрыты многие колонии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что готовится пилотный проект по созданию казенных домов нового типа. Они будут вынесены за город и соединят в себе несколько учреждений: следственный изолятор и колонии разных режимов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Заявление прозвучало в ходе расширенной коллегии Министерства юстиции России. Глава ведомства особо отметил, что благодаря смягчению законодательства тюремное население резко сократилось.

Фото: из личного архива Данила Сергеева
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"В связи с гуманизацией законодательства с 2010 года на 40 процентов снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и соответственно на 13 процентов уменьшилось количество исправительных учреждений", - сообщил Константин Чуйченко.

Фактически закрыта каждая восьмая колония. И не для всех это стало хорошей новостью: в некоторых отдаленных поселках колония была фактически градообразующим предприятием. Поэтому в Федеральную службу исполнения наказаний нередко поступают просьбы из дальних уголков с просьбой сохранить ту или иную колонию.

Как рассказал Константин Чуйченко, уже подготовлена и внесена в правительство Концепция развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. В документе прописаны стратегические планы по совершенствованию системы исполнения наказаний.

"Одной из ключевых задач является реализация проекта по созданию объединенного учреждения нового типа уголовно-исполнительной системы, - подчеркнул министр юстиции. - Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор".

Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в учреждениях нового типа будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства.

Предлагается вынести тюрьмы из городов и создать казенные дома нового типа: в них будут объединены СИЗО и колонии

"В таком учреждении важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций. Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких, - сказал Константин Чуйченко. - Данное учреждение, по нашим расчетам, будет вмещать до 3000 человек и состоять из нескольких участков с разными видами режимов, а также может использоваться для нужд сразу нескольких регионов".

Тюремное ведомство создаст новую службу для помощи бывшим заключенным

Сегодня тюрьмы часто находятся в центре городов. Так исторически сложилось. Нередко поначалу улицы, где находятся остроги, были окраинами. Но города развиваются, и многие тюрьмы оказались посреди кипучей городской жизни. А сами тюрьмы давно стали фактически памятниками, так как располагаются в исторических зданиях. Поэтому давно обсуждается проект переноса следственных изоляторов за пределы городов. Некоторые проекты удалось реализовать. Например, в Санкт-Петербурге вместо старых "Крестов" были построены "Кресты-2", самый большой следственный изолятор в Европе.

Тюрьмы нового типа будут вмещать до трех тысяч человек. Важное условие - доступность транспорта

"Когда мы только начали говорить о возможном "выносе" пенитенциарных учреждений за пределы городов, многие правозащитники выразили свое опасение, что это усложнит работу правоохранителям, общественникам, - рассказал Константин Чуйченко. - Поэтому, естественно, обязательным условием должна быть транспортная доступность: необходимы и нормальная дорога, и общественный транспорт. В этом году нужно начать реализацию пилотного проекта по созданию такого учреждения, подготовить техническое задание и проектную документацию, проработать вопрос финансирования". Он подчеркнул, что в целом задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа

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