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14.04.2021 19:11
Рубрика: Общество

"Тотальный диктант" в Лодзи написали 60 человек

Текст: Елена Кухтенкова
Лауреат Международного Пушкинского конкурса "РГ", русист из польского города Лодзь Камил Дыянкевич, в третий раз стал координатором "Тотального диктанта" и теста TRUD в Польше.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Проверить свою грамотность на платформе Zoom в этом году собралось около 60 человек. Как отмечает координатор проекта, благодаря онлайн-формату в этом году в акции приняло участие рекордное количество любителей "великого и могучего".

Фото: Сергей Николаев
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В Zoom пришли школьники, студенты, а также вышедшие из учебного возраста жители не только Лодзи, но и других польских городов. По словам русиста, в этом году к мероприятию подключился также человек из Маастрихта (Нидерланды).

"Тотальный диктант" писали и поляки, и русскоговорящие, а облегченный тест для иностранцев TRUD - только жители Польши. Русскоговорящие, уточнил русист, это белорусы, русские и украинцы. Последних среди пожелавших проверить правильность своего русского было больше всего.

К слову, текст диктанта прочитал известный польский актер, потомок поляков, сосланных в 19 веке в Сибирь, бард Евгений Малиновский. Артист выступал в многочисленных рок-ансамблях и ВИА, таких, например, как "ИКС", "Лейся Песня", "Фауст", "Горящий Снег", "Равноденствие", а также снимался в фильмах известного польского режиссера Кшиштофа Занусси. Он виртуозно спел песню под гитару из своего репертуара прямо перед диктовкой, чем особенно вдохновил публику.

Координатор проекта Камил Дыянкевич также выделил и самые распространенные ошибки, встречающиеся в диктанте. "Ошибки чаще всего связаны с расставлением запятых, особенно, если это причастные или деепричастные обороты", - рассказал "РГ" наш лауреат.

Теперь все участники с нетерпением ждут подведения итогов. Кроме объявления и награждения победителей, их ждет лекция с разбором ошибок, конкурсы и призы.

Справка "РГ"

Тест TruD появился в "Тотальном диктанте" в 2016 году специально для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.

Пушкинский конкурс Общество Образование Акция "Тотальный диктант"

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