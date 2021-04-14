Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства

Свыше трети предприятий туристического и ресторанного бизнеса в Финляндии оказались на грани банкротства. По данным Ассоциации ресторанной и туристической сферы, они не протянут и полугода.

Причина тяжелого положения бизнеса - принимаемые финским правительством меры, призванные сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2. До 18 апреля в Суоми будут действовать ограничения, под которые попали именно точки общественного питания. Им разрешено работать только на вынос. А из-за закрытия границ остановился весь гостиничный бизнес и сфера обслуживания туристов.

Ассоциация требует от правительства оказать бизнесу более мощную финансовую помощь. Как сообщает портал Yle, бизнес запрашивает 10 миллионов евро, то есть в два раза больше, чем было предоставлено ранее.