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14.04.2021 07:42
Рубрика: В мире

Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства

Текст: Надежда Ермолаева

Свыше трети предприятий туристического и ресторанного бизнеса в Финляндии оказались на грани банкротства. По данным Ассоциации ресторанной и туристической сферы, они не протянут и полугода.

Фото: EPA-EFE/MATTEO CORNER
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Причина тяжелого положения бизнеса - принимаемые финским правительством меры, призванные сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2. До 18 апреля в Суоми будут действовать ограничения, под которые попали именно точки общественного питания. Им разрешено работать только на вынос. А из-за закрытия границ остановился весь гостиничный бизнес и сфера обслуживания туристов.

Ассоциация требует от правительства оказать бизнесу более мощную финансовую помощь. Как сообщает портал Yle, бизнес запрашивает 10 миллионов евро, то есть в два раза больше, чем было предоставлено ранее.

В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

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