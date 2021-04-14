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14.04.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Трудовые договоры россиян станут электронными

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд доработал законопроект (есть в распоряжении "Российской газеты"), вносящий изменения в Трудовой кодекс в части совершенствования электронного документооборота. Предлагается закрепить право работодателя составлять электронные трудовые договоры с сотрудниками.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сейчас работодатель самостоятельно выбирает форму ведения документов, связанных с работой (на бумажном носителе или в электронном виде), за исключением тех, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. Соответственно, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, нет законных оснований для оформления этих кадровых документов только в электронном виде (к ним относятся трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов).

Фото: Photoxpress
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В Минтруде решили устранить этот правовой пробел, тем более, что часть россиян выбрала электронные трудовые книжки. А многие остаются на удалёнке и им удобнее общаться с работодателями через электронную почту. Поэтому законопроект закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Это даст больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

"Ведение электронного кадрового документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать кадровые документы, поданные ими или предназначенные для них, с помощью электронной подписи. Также работники будут иметь быстрый доступ к необходимым документам. Принятие законопроекта позволит им быстрее получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя - необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему", - отмечают разработчики законопроекта .

Напомним, что в прошлом году и в начале нынешнего года Минтрудом России был проведен эксперимент по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений, направленный на отработку механизмов ведения и применения данных документов без дублирования на бумажном носителе. Он был признан удачным. Также в рамках эксперимента была выявлена избыточная норма об оформлении приказа о приеме на работу, содержание которого аналогично некоторым положениям трудового договора. В этой связи данная норма исключается из Трудового кодекса.

Если нынешний законопроект будет одобрен ,то заключать электронные трудовые договоры без дублирования на бумаге работодатели и работники смогут уже с конца нынешнего года. Кстати, электронной подписью работников должен обеспечивать работодатель.

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