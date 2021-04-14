Туроператоры предложат вместо закрытой Турции поездки по России

"Нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которую удалось достичь в последние месяцы", - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова решение оперштаба. С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19, на прошлой неделе показатели достигли своего пика, добавила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Если в России сейчас фиксируется 45 новых случаев заболевания на 100 тысяч населения, то в Турции этот показатель составляет 455 случаев на 100 тысяч населения, отметила она. Так что есть угроза завоза инфекции.

Перенести туры в Турцию с вылетами с 15 апреля по 1 июня на другие даты или поменять направление туристам и туроператорам рекомендовал Ростуризм. Никакой эвакуации отдыхающих в Турции и Танзании россиян не будет. Все туристы, и организованные, и самостоятельные, смогут завершить отдых и вернуться в запланированные сроки, отметила руководитель ведомства Зарина Догузова. Сейчас в Турции отдыхают около 30 тысяч россиян, отметили в Российском союзе туриндустрии.

Туры в Турцию с вылетами с 15 апреля по 1 июня на общую сумму в 32 млрд рублей купили 533 тысячи россиян, в Танзанию забронировано семь тысяч туров, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такой приток туристов, побывавших в Турции, может ощутимо повлиять на эпидемиологическую обстановку в России, указывают в Роспотребнадзоре. С момента открытия международного авиасообщения специалисты ведомства досмотрели в эпидемиологическом плане почти три миллиона туристов, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировали более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, привела цифры руководитель Роспотребнадзора. "Из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - резюмировала Попова. Так что введеные меры безопасности необходимы.

Найти альтернативу Турции с учетом большого количества туристов сразу будет сложно, заметил в беседе с "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин. "Но есть возможность переноса обязательств. Самый выгодный вариант - перенести тур, чтобы поехать отдыхать после открытия страны", - говорит он. Другие зарубежные направления пока не могут выступить полноценной альтернативой. Недельный летний отдых на двоих в Турции весной в отеле "пять звезд" туроператоры продавали по цене от 42 тысяч рублей, стоимость самых бюджетных недельных туров в отели "три звезды" с перелетом из Москвы и питанием по системе "все включено" стартовала от 26 тысяч за двоих. Прочие зарубежные направления дороже. Например, стоимость недельных туров в ОАЭ весной в отель "три звезды" за двоих стартует от 76 тысяч рублей. Спрос очень большой, на майские праздники цена по ряду направлений уже повысилась, туристам при замене направления придется доплачивать, отметил эксперт.

К тому же в ОАЭ, на Кубе, Греции, Мальдивах действуют квоты на въезд туристов, указывает Горин. В Египет можно ехать только через Каир, что не очень удобно.

Готовность перенести туры подтвердили участники рынка. "Туристы, чьи поездки в Турцию должны были состояться в указанный срок, смогут перенести сроки поездки, или выбрать альтернативное направление из ассортимента туроператора", - сообщил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. В TEZ TOUR заверили, что смогут перенести туры с сохранением стоимости и параметров отдыха на осенние даты тем туристам, кто желает отдохнуть в Турции. Перенос на летние даты выйдет дороже.

Вместо Турции туристы могут отправиться в речные круизы по России или устроить отдых на Алтае, в Карелии, на Кавказе

Перенести туры можно и в Россию. Прямой альтернативой могут стать российские черноморские курорты, а также отдых в Абхазии, заметил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Туристы, которые выбирали Турцию, все же в большинстве рассчитывают, прежде всего, на пляжный отдых, пояснил он. Пока еще можно найти места на первые майские праздники на российском черноморском побережье. "С 5 мая загрузка объектов размещения и ценовая политика позволит туристам разместиться на самых популярных курортах", - говорит Уманский.

Представитель турбизнеса рекомендовал россиянам присмотреться и к другим направлениям, выбирать не только морское побережье. Например, туристы могут отправиться в речные круизы. Навигация начнется в конце апреля.

Но отдохнуть можно не только у моря, а также на Алтае, в Карелии, на Кавказе, в Калининградской области. Туроператор TUI кроме того предлагает туры на Сахалин, Камчатку, на Байкал и в другие регионы. Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база для субсидирования чартеров по России. Чтобы россияне смогли воспользоваться этими возможностями, нужно ускорить процесс согласования документа, говорит Демура.

Туристы могут также аннулировать туры. Запросы об этом туроператорам стали поступать еще пару недель назад. Но в этом случае деньги вернут с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров, сообщили в Ростуризме.

Как пояснил "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, любой зарубежный тур предполагает, что деньги, заплаченные туристом, перед началом поездки переводятся обслуживающей компании. Опыт показывает, что вернуть эти деньги обратно туроператоры уже не смогут. Определять порядок переноса туров или их аннулирования будет договор, который турист подписал с туроператором. При этом Ростуризм и Росавиация по поручению оперштаба должны дать свои предложения по использованию механизмов, которые помогли бы решить вопрос с компенсациями или переносами туров, заметил эксперт. Было бы логично применить такие же механизмы переноса туров, которые действовали в 2020 году, заметил Осауленко. Представители турбизнеса также надеются на то, что скоро могут быть открыты чартеры на курорты стран, где эпидемиологическая ситуация стабильна и действуют эффективные меры безопасности. Такими курортами могли бы стать Кипр, Египет, Тунис, Греция.

Авиакомпании в свою очередь ждут решения Росавиации о порядке выплаты компенсации за отмененные рейсы. Пока некоторые авиаперевозчики начали сами переносить регулярные рейсы. Например, "Аэрофлот" сообщил, что 13 и 14 апреля будет выполнять рейсы в Турцию, туристам с более поздними датами вылета предложат обменять билеты на эти рейсы. Также компания уведомила, что готова без штрафов возместить пассажирам стоимость авиабилетов на рейсы с 15 апреля по 1 июня из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан и из Санкт-Петербурга в Анталью. О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы заявили также в "Уральских авиалиниях", в компании Utair.

Авиакомпании в условиях ограничений будут корректировать полетные программы. У самостоятельных пассажиров есть право в случае аннуляции рейса получить полный возврат денег, либо переоформить билет на другие даты, говорит Горин. Вопросы возникают с теми туристами, которые уже находятся за границей. Как пояснил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, согласно заявлению оперштаба, все туристы могут улететь в запланированные сроки. "Поэтому у авиакомпаний нет никаких оснований требовать, чтобы туристы улетели раньше запланированного срока. Авиакомпании могут предложить улететь раньше, а пассажир может отказаться и улететь в ту дату, на которую у него обратный билет", - пояснил эксперт.

Взгляд из Италии

Рим поделят на зоны

Итальянские власти определились с датой перезапуска туризма - стратегической для Апеннин области, на долю которой приходится от 13 до 15 процентов ВВП. В Риме допускают, что страна сможет начать принимать путешественников уже в начале июня. За прошлый год по вине пандемии и отсутствия международных туристов Италия лишилась без малого 100 миллиардов евро. Сейчас до начала сезона отпусков почти не осталось времени. Итальянское руководство намерено всеми правдами и неправдами избежать повторения прошлогоднего апокалиптического для туриндустрии сценария, тем более что прямые конкуренты - Испания, Греция и Франция, не дремлют. Так, французский президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении перезапустить туризм в День взятия Бастилии, 14 июля.

По мнению новоиспеченного главы министерства туризма Массимо Гаравальи, 2 июня, День Республики, может стать той самой символической датой, когда будут открыты все или почти все учреждения, а также возобновят работу объекты туриндустрии. "Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", - утверждал министр.

Учитывая, что Италия все еще ведет неравный бой с коронавирусом, для достижения поставленных целей власти намерены допускать на Апеннины лишь три категории иностранных гостей: вакцинированных и имеющих подтверждающий сертификат путешественников, лиц, которые смогут предъявить отрицательный тест на COVID-19, и тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела.

Для того чтобы гарантировать туристам по-настоящему теплый и безопасный прием, в Италии планируют также создать "зоны, свободные от ковида", путем вакцинации населения, живущего на популярных курортах и островах.

Подготовила Нива Миракян (Рим)

Между тем

Жители Певека в мае и июне полетят в Москву за треть цены

На Чукотке для пассажиров появятся дополнительные рейсы на май и июнь. А чтобы полеты стали доступными для населения, из регионального бюджета на субсидирование маршрута выделено 75 миллионов рублей. При необходимости сумму увеличат. Люди будут платить за билет по 25 тысяч рублей, остальное (почти 50 тысяч) авиаторам компенсирует местный бюджет.

При этом власти региона надеются, что проблема субсидирования авиаперелетов по маршруту Москва - Певек - Москва в ближайшее время будет решена на федеральном уровне. Соответствующее поручение дал минтрансу вице-премьер - полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев. Речь не идет об огромных суммах: в северном городе проживают всего 4,5 тысячи человек.

Подготовил Юрий Батин, Анадырь