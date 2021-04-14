УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения правила гола на чужом поле, информирует The Telegraph.

Сейчас при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках действует правило, по которому в следующий этап выходит команда, забившая больше на чужом поле. В УЕФА задумались над тем, чтобы этот принцип работал только в основное время ответных встреч, но не в овертайме.

При этом УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила, существующего на протяжении 56 лет. Окончательное решение примет исполнительный комитет организации.