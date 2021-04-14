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14.04.2021 21:14
Рубрика: Спорт

УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

Текст: Артур Нанян
Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости
Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения правила гола на чужом поле, информирует The Telegraph.

Фото: Михаил Синицын
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Сейчас при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках действует правило, по которому в следующий этап выходит команда, забившая больше на чужом поле. В УЕФА задумались над тем, чтобы этот принцип работал только в основное время ответных встреч, но не в овертайме.

При этом УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила, существующего на протяжении 56 лет. Окончательное решение примет исполнительный комитет организации.

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