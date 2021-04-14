В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин

Минздрав Аргентины заявил 14 апреля, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" показала лучшую иммунную защиту, чем другие вакцины, которые также применяются в стране.

Так, по словам глава департамента минздрава Хуана Мануэля Кастельи, на 14 день после введения первой дозы "Спутник V" было выявлено заболевание у 0,27 процента вакцинированных.

При этом в Аргентине используются еще два препарата. Это Covishield, произведенный Индией и AstraZeneca, и китайский Sinopharm. По данным Минздрава, через две недели после первой дозы вакцины в случае с Covishield повторно заболели 0,46 процента реципиентов, в случае с Sinopharm - 0,49 процента.

Ранее заболевший коронавирусом после вакцинации "Спутником V" президент Аргентины Альберто Фернандес переносит болезнь фактически бессимптомно, об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, "как такового заболевания не было, было инфицирование, была изоляция, а никаких лечебных процедур и никакой симптоматики у человека в связи с этим инфицированием не наблюдалось".

В связи с этим Гинцбург напомнил публикацию в ведущем медицинском журнале Lancet, где было сказано, что "Спутник V" на 100 процентов предотвращает от тяжелых заболеваний, которые требуют госпитализации".

В настоящий момент "Спутник V" одобрен уже примерно в 60 странах по всему миру.