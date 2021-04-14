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14.04.2021 02:29
Рубрика: В мире

В Египте 18 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом

Не менее 18 человек стали жертвами ДТП, произошедшего во вторник вечером на юге Египта. На автотрассе Асьют - Красное море столкнулись бензовоз и автобус, следовавший из Каира в Сохаг.

Фото: Doaa Nasr/picture alliance via Getty Images
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По данным информационного портала "Ахбар аль-Яум", водитель автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. От удара оба транспортных средства загорелись, а автобус выгорел полностью, пишет ТАСС. Для транспортировки раненых в больницы пришлось задействовать более 30 машин скорой помощи. Спасательными работами на месте ЧП руководил губернатор провинции Асьют.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. В большинстве случаев причиной ДТП становится человеческий фактор: водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, совершают опасные маневры при обгоне, а также пренебрегают освещением в ночное время.

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