В Египте 18 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом

Не менее 18 человек стали жертвами ДТП, произошедшего во вторник вечером на юге Египта. На автотрассе Асьют - Красное море столкнулись бензовоз и автобус, следовавший из Каира в Сохаг.

По данным информационного портала "Ахбар аль-Яум", водитель автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. От удара оба транспортных средства загорелись, а автобус выгорел полностью, пишет ТАСС. Для транспортировки раненых в больницы пришлось задействовать более 30 машин скорой помощи. Спасательными работами на месте ЧП руководил губернатор провинции Асьют.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. В большинстве случаев причиной ДТП становится человеческий фактор: водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, совершают опасные маневры при обгоне, а также пренебрегают освещением в ночное время.