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14.04.2021 18:30
Рубрика: В мире

Взялись за интеллект

В ЕС решили ограничить влияние машин на людей
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляций, приводить к дискриминации отдельных групп граждан и ущемлять их права и свободы - такую цель провозгласила Еврокомиссия, разработав увесистый пакет правил для стран - членов ЕС, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ запрещает использование искусственного интеллекта "для влияния на мнение, поведение или решения людей". Недопустимо применять машинные алгоритмы для оценки кредитоспособности граждан, при найме или продвижении работников по службе, распределении социальных пособий и даже расследовании преступлений. По крайней мере во всех этих ситуациях последнее слово должно оставаться за человеком, а не за машиной. Нарушителей будут строго наказывать.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Так, если компания злоупотребляет контролем за своими сотрудниками, ей может грозить штраф в размере до четырех процентов годового дохода. Максимальная сумма выплат для юридических лиц, злоупотребляющих искусственным интеллектом, составит 20 миллионов евро. Впрочем, критики настаивают, что благие намерения не имеют никакого отношения к реальности. Ведь документ оставляет за государством право следить за гражданами (например, для предотвращения террористической угрозы) и не запрещает автоматическую систему распознавания лиц. "Это пощечина гражданскому обществу", - настаивает депутат Европарламента от "Зеленых" Александра Геезе.

Еще один проект Еврокомиссии требует от компаний раскрывать размеры зарплат сотрудников по запросу, если возникает подозрение в гендерном неравенстве. Так что очень скоро европейские офисные работники смогут удовлетворить свое любопытство и узнать, сколько же зарабатывает тот или иной коллега.

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