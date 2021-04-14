В ГМИИ им. Пушкина рассказали о восстановлении полной посещаемости музея

Пушкинский музей сегодня принимает максимально допустимое число посетителей. Об этом рассказал заместитель директора ГМИИ им. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов.

По его словам, посещаемость после пандемийных ограничений восстановилась: "Люди вернулись в музей, сейчас у нас 100% наполняемость с учетом ограничений Роспотребнадзора".

- П​очти все билеты раскуплены на две недели вперед, - приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем музей не намерен отказываться пока и от онлайн-проектов. Лекции и экскурсии по выставкам доступны в виртуальном формате. "В разделе билетов теперь всегда можно выбрать и мероприятия "Виртуального музея", подчеркивает замдиректора Пушкинского.

Одна из ближайших новых выставок откроется в музее уже 20 апреля - "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина". Впервые основной темой экспозиции станет не живопись, а керамика и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже.