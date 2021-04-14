В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса

Житель Литвы умер в прививочном кабинете сразу после введения второй дозы вакцины Moderna. Инцидент произошел в одной из больниц Клайпеды, сообщает РИА Новости.

Главный врач поликлиники Лорета Венцкене заявила, что началось расследование, но, по предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией.

В медучреждении рассказали, что привитый после укола чувствовал себя достаточно хорошо, а затем "у него появилась слабость". Реанимационные действие не помогли. "Думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции", - подчеркнула Венцкене. Она добавила, что умерший ранее не жаловался на хронические заболевания. Записей в амбулаторной карте мало. К врачу мужчина обращался давно.

В Литве с 27 декабря по 31 марта зафиксировано восемь летальных исходов после прививок от коронавируса.