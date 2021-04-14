В Литве продлят карантин до начала лета

Карантин в Литве продлят до 31 мая, заявила 14 апреля премьер-министр страны Ингрида Шимоните на пресс-конференции.

При этом уже со следующей недели власти намерены ввести ряд мер, направленных на смягчение ограничений. В частности, во все будние дни станут работать торговые центры, в уличных кафе за одним столиком смогут сидеть два человека, заработают спортивные секции, разрешат тренировки в группах.

При этом компаниям, которые откроют свой бизнес для посетителей, надо будет протестировать всех своих сотрудников на коронавирус.

Карантин в Литве был введен 7 ноября 2020 года, и ранее ожидалось, что он будет действовать до 30 апреля.