В Мадриде открылась фотовыставка о выдающихся белорусских космонавтах

12 апреля 2021 года Посольство Беларуси в Испании совместно с Российским центром науки и культуры торжественно открыло в Мадриде фотовыставку, приуроченную ко Дню космонавтики.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступили Временный поверенный в делах Беларуси в Испании Сергей Лукашевич и руководитель Российского центра науки и культуры в Мадриде Сергей Сарымов.

Выставка посвящена полету первого человека в космос - Юрия Гагарина, и космонавтам - уроженцам Беларуси: Петру Климуку, Владимиру Ковалёнку, Олегу Новицкому.

Фотовыставка подготовлена Посольством в сотрудничестве с МИД Беларуси, музеем космонавтики в д.Томашовка (Брестсткий р-н, Республика Беларусь) и газетой "СОЮЗ.Беларусь-Россия". Выставка открыта для свободного посещения.