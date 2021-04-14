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14.04.2021 11:25
Рубрика: В мире

В Миннесоте третью ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца

Вызванные убийством 20-летнего афроамериканца Данте Райта протесты продолжаются в Миннесоте вот уже третью ночь. Для разгона толпы полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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По данным местных СМИ, больше всего протестующих наблюдается вблизи полицейского участка города Бруклин-Сентер - там служила сотрудница полиции Ким Поттер, выстрелившая в Райта во время его задержания.

На фоне протестов власти города продлили действие комендантского часа. Также незаконным объявлен сбор людей рядом с участком, его обнесли защитным ограждением. В настоящее время территорию охраняют бойцы Национальной гвардии США.

Отмечается, что в течение дня демонстрации носили мирный характер, но ближе к ночи переросли в беспорядки. Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы. Для оттеснения протестующих использовали бронированные автомобили. Только в ночь с понедельника на вторник полиция задержала более 40 человек.

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