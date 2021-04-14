В Минске появится еще один союзный вуз

В образовательном пространстве Союзного государства скоро появится еще один вуз - Институт высоких технологий.

В Минске с участием заместителя Госсекретаря Союзного государства Алексея Кубрина подписано соглашение о создании международного вуза принципиально нового типа - Института высоких технологий. Предполагается, что уже в следующем году он начнет подготовку специалистов. Соответствующий документ скрепили подписями ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик и ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич. Представитель Казанского национального исследовательского технического университета (КАИ) поставил подпись под соглашением чуть раньше.

- Сегодня мы с гордостью говорим, что обучение специалистов по ядерным технологиям для Белорусской АЭС, другим важнейшим направлениям начали благодаря сотрудничеству с крупными российскими вузами - Нижегородским техническим университетом им. Алексеева, Ижевским им. Калашникова, МВТУ им. Баумана, - развивает мысль Сергей Харитончик. - В КНИТУ - КАИ сложилась уникальная школа разработки высоких технологий. У нас много общего в подготовке специалистов. Будучи в Казани на всемирном чемпионате WorldSkilIs, мы посетили вуз, а через месяц уже принимали коллег у себя. Оценили возможности друг друга, учебную и технологическую базу и поняли, что надо развиваться сообща.

Предстоит определиться, по каким специальностям проводить обучение, как организовать лекции и прохождение практики. По каким-то дисциплинам вести занятия будут белорусские преподаватели, по каким-то - российские, как в Минске, так и в Казани. То же касается учебно-лабораторной базы, которую слишком дорого дублировать. Принимать дипломные работы будут совместные госкомиссии, они же присвоят выпускнику соответствующую квалификацию.

- Следующим шагом станет создание совместной магистратуры и аспирантуры, - отметил Сергей Харитончик.

Постоянный Комитет Союзного государства активно помогает в создании нового белорусско-российского вуза

Для Беларуси все это станет новым направлением в подготовке специалистов, в конструировании летательных аппаратов. В стране есть несколько крупных авиаремонтных заводов, где такие знания будут востребованы. Предстоит организовать подготовку специалистов по эксплуатации авиатехники и аэродромного оборудования...

Прямая речь

Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- Сейчас важно добиться признания белорусских и российских дипломов на территории двух стран. Такое соглашение было подписано еще в 1996 году. Но оно не всегда четко соблюдается некоторыми российскими работодателями. Признание дипломов трех вузов - участников создания Института высоких технологий - тем более важно, так как готовится подписание соглашения между Беларусью и Россией об авиационной деятельности. Эти документы будут дополнять друг друга.