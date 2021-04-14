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Текст:   Александр Мелешенко 
14:41 14.04.2021

В новой Москве и Подмосковье возник дефицит коттеджей и дач

Ажиотажный спрос прошлого года привел к дефициту готовых дач, коттеджей и земельных участков вблизи столицы - объем их предложения в Подмосковье с апреля 2020-го по сегодняшний день упал на 38,6%, а в новой Москве почти в полтора раза, на 48%. На рынке остались только не распроданные ранее объекты. Такие выводы сделали аналитики риелторской компании "Инком-Недвижимость".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Кроме того, высокий спрос привел к росту цен - в новой Москве загородные объекты подорожали на 21,6%, а в Московской области на 15%. "Сегодня в новой Москве представлено 7,59 тыс. лотов. Из них дачи - 53,3%, коттеджи -26,9%, участки - 19,5%. В Московской области продается 113,5 тыс. объектов. Среди представленных лотов дачи составляют 55,6%, участки - 33,7%, коттеджи - 9,7%", - подсчитали в компании.

Чаще всего клиенты ищут либо земельные участки в готовых поселках с подведенными коммуникациями, чтобы построиться самим, либо выбирают готовые дома "под ключ". При этом активность покупателей постепенно замедляется - в прошлом году ее подстегнул режим самоизоляции, который многие предпочитали соблюдать за городом.