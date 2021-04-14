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14.04.2021 19:06
Рубрика: Культура

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На гастроли - по единому плану
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Театры и национальные коллективы поддержат на выезде - в стране создан Всероссийский гастрольно-концертный план, предполагающий единые меры помощи всем: федеральным, региональным, студенческим и даже частным труппам. "Это крайне важно, ведь до недавнего времени был совсем другой подход к поддержке гастролей - федеральные театры получали ее в большем объеме, отдаленные региональные - в гораздо меньшем. Теперь условия уравниваются", - подчеркивает гендиректор "Росконцерта" Андрей Малышев.

Единый гастрольный план подготовлен впервые за последние 30 лет. "Росконцерт" получил свыше 500 заявок.

Фото: Елена Лапина / Театр им. Моссовета
Андрей Максимов представит спектакль по Мережковскому в Театре Моссовета

- Но речь ведь не только о количественных показателях, а о том, что мы обеспечиваем максимальный доступ к театрам всей страны. Впервые мы начинаем поддержку гастрольной деятельности негосударственных театров, - обращает внимание замминистра культуры РФ Алла Манилова.

План объединит две программы: более 250 театров примут участие в "Больших гастролях", а 28 государственных национальных коллективов - в программе "Мы - Россия". Направлений множество: зарубежное, межрегиональное, студенческое, детско-юношеское и другие. Но самое масштабное все же федеральное: свои спектакли в разных уголках страны покажут Большой театр, МХТ имени Чехова, театр "Ленком Марка Захарова", Театр Наций, БДТ имени Товстоногова, Александринский театр...

- В год своего 100-летия наш театр планирует четыре поездки: Ульяновск, Омск, Барнаул и Владикавказ, - рассказывает директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Национальные коллективы тоже обещают большую и яркую программу. Для них, по словам директора Кубанского казачьего хора Анатолия Арефьева, участие в гастрольном плане стало глотком свежего воздуха. По его словам, господдержку получили около 30 коллективов со всей страны, а это 1500 артистов.

- Это поистине революционный проект. Замечательно, что театры будут вовлечены в гастрольную деятельность. И студенческие, и частные... Надеюсь, это будет постоянное движение на пользу всем, - отметил председатель СТД, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

Культура Театр Драматический театр

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