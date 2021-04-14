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13.04.2021 23:21
Рубрика: Экономика

Идем на сжижение

Найден способ газификации удаленных регионов
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 80(8431)
Трудно объяснить условному англичанину или немцу, что в России, самой богатой стране по запасам газа, поставляющей его в Европу и Азию, не все населенные пункты подключены к газовой сети.
СПГ после возвращения в газообразное состояние будет отправляться потребителям через местные газопроводы. Фото: РИА Новости www.ria.ru СПГ после возвращения в газообразное состояние будет отправляться потребителям через местные газопроводы. Фото: РИА Новости www.ria.ru
СПГ после возвращения в газообразное состояние будет отправляться потребителям через местные газопроводы. Фото: РИА Новости www.ria.ru

К началу 2021 года уровень газификации составил 71,4% (для сравнения в Великобритании - 89,7%, в Германии - 47,5%), но большая часть этой цифры приходится на центральные области Европейской части России.

Жители Подмосковья смогут устанавливать системы контроля за утечкой газа

Недавно принято решение, которое повысило шансы получить доступ к газу жителей удаленных и изолированных районов страны. Правительство утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), которая предусматривает автономную газификацию регионов и расширение малотоннажного потребления СПГ.

Вице-премьер Александр Новак назвал наиболее перспективные для газификации на СПГ регионы: Якутия, Карелия, Амурская, Мурманская, Ленинградская, Псковская, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

Газификация на основе СПГ предусматривает подключение населенных пунктов или домохозяйств к изолированной газотранспортной системе, а не распределение баллонов с сжиженным газом среди населения, как это было описано в некоторых СМИ. СПГ с завода будет доставляться до регионального, районного или даже поселкового пункта регазификации, где после обратного преобразования в газообразное состояние будет по трубам отправлен потребителям.

Плюсы СПГ в том, что он дешевле и безопаснее баллонов со сжиженным углеводородным газом и его возможно доставлять на труднодоступные территории, куда нерентабельно строить газопроводы. Способ доставки может быть любой - морским, речным, железнодорожным или автотранспортом.

К несчастью, есть и минусы. Во-первых, пока ничего не известно о тарифах при таком способе газификации. СПГ дороже природного газа, к тому же доставка до пунктов регазификации и сама регазификация повысят себестоимость газа.

Что тормозит газификацию Алтайского края

Во-вторых, пока нет решения, кто и за чей счет будет строить газопроводы от пунктов регазификации до жилья. В "дорожной карте" по развитию рынка малотоннажного СПГ, утвержденной правительством, предусмотрено государственное регулирование платы за подключение к газовым сетям. То есть для населения газификация на основе СПГ не должна оказаться "золотой".

В-третьих, пока в России нет в нужном количестве малотоннажных заводов СПГ, которые бы обеспечили расширение газификации на основе СПГ. Сейчас в стране работают всего 11 малотоннажных СПГ-производств совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Но планируется, что к 2025 году мощность малых заводов возрастет до 400 тысяч тонн в год.

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