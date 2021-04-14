В России переиздан словарь трудных слов из богослужения

Первое, на что жалуется входящий в церковь человек - так это на непонятность церковно-славянского языка. В некоторых храмах в последнее время верующим стали выдавать "параллельные" тексты на русском языке.

Пока это входит в новые привычки паствы, на трудности понимания возник настоящий академический ответ. Издательство "Практика" переиздало "Словарь трудных слов из богослужения" знаменитого поэта, филолога и переводчика Ольги Седаковой, который по словам кандидата филологических наук, руководителя Научного центра по изучению церковнославянского языка, ведущего научного сотрудника отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института русского языка имени Виноградова Александра Кравецкого "можно рассматривать как увлекательное чтение".

Сама автор, представившая 13 апреля новое издание в культурном центре "Покровские ворота", вспомнила, что первыми словами его стала пополнять небольшая группа студентов, собиравшаяся у Ольги Александровны дома для изучения церковно-славянского языка. И еще в атеистические времена, когда это занятие считалось чуть ли не криминальным, ученики выписывали трудные для понимания церковно-славянские слова, и вскоре их число приблизилось к двум, а потом и трем тысячам. То, что эта работа закончилась созданием словаря паронимов (слов, близких по звучанию и написанию, но частично или полностью отличающихся по значению) Александр Кравецкий назвал " чудом невозможным".

"Эта книга не только имеет практическое значение, но ею можно зачитаться", - отметил профессор школы филологических наук ВШЭ Андрей Мороз и привел удивительные примеры того, как паронимы рождают новые смыслы, а искаженный или плохо заученный текст неожиданно оборачивается его новым пониманием.

Нынешняя "грамматика в стиле лайт" оседает в людской памяти по касательной, считает настоятель храма Спаса Преображения - патриаршего подворья в Переделкине, завотделом богослужебных книг Издательства Московской Патриархии иерей Иоанн Нефёдов. Переизданный "Словарь трудных слов из богослужения" быстро набирает лайки в соцсетях и комментарии, показывающие настоящую востребованность этого труда.

Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля, руководитель Издательского отдела Переславской епархии, игумен Пантелеймон Королев вспомнил, что первый раз взял в руки этот труд, еще учась в семинарии, и много раз возвращался к нему. Но все равно и ему в богослужении продолжают встречаться незнакомые и непонятные слова.

Автор словаря посоветовала создать своего рода "кассу" для сбора таких слов. А игумен Пантелеймон предложил внести в нее образ "посмеятельнейшого комара", встречающегося в богослужебных текстах и не имеющего пока точного толкования.