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14.04.2021 13:11
Рубрика: Общество

В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России совместно с Федеральной налоговой службой завершили масштабную работу по созданию и развитию Единого государственного реестра ЗАГС. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на коллегии ведомства. Он назвал данное событие прорывным в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Министр юстиции России Константин Чуйченко. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Министр юстиции России Константин Чуйченко. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Министр юстиции России Константин Чуйченко. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Минюст России координировал работу по конвертации в электронный вид и передаче в Реестр записей актов гражданского состояния (с 1926 года), хранящихся в бумажном и электронном виде, - рассказал министр юстиции. - Вся работа была завершена досрочно 25 декабря 2020 года. Всего в Реестр сконвертировано более 524 миллионов записей актов гражданского состояния, многие из которых хранились на бумаге, а также часть старых сведений была выполнена на национальных, иностранных языках".
Минюст работает над созданием единого реестра адвокатов

По словам Константина Чуйченко, сегодня реестр ЗАГС позволяет в полном объеме обеспечить межведомственное взаимодействие в электронном виде между органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги. Также появилась возможность предоставления услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу. "Отдельно следует отметить, что Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны, подчеркнул министр юстиции России. - Оператором этой информационной системы является Федеральная налоговая служба".

По его словам, в проекте по созданию реестра четко отражены два основных направления, которые будут задавать тон работе Министерства в текущем году. "Это цифровая трансформация правовой системы и клиентоцентричность, то есть ориентированность на человека и удобства при получении государственных услуг, при использовании сервисов и в целом при взаимодействии с нашими службами", - сказал Константин Чуйченко.

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