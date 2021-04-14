В Росздравнадзоре подтвердили, что "Спутник V" не вызывает тромбозов

Вакцина "Спутник V" не вызывает тромбозов, об этом в среду, 14 апреля, заявила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся после вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения", - сказала она.

Самойлова пояснила, что провоцировать образование тромбов может остаточная ДНК, если она попадает в вакцину. Для российского препарата это исключено, потому что он проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации. Зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем "Спутник V": 1-2 мкг в "Спутнике V" против 50-100 мкг в зарубежных, созданных на других платформах.

"Мы постоянно мониторим безопасность применения наших вакцин для профилактики COVID-19. При этом, российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнула Самойлова.

Отсутствие подобных эффектов в виде образования тромбозов у российской вакцины "Спутник V" подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, которое опубликовало собственные данные по результатам ее клинического исследования.