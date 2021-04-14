В Стамбуле запустили мобильное приложение для борьбы с комарами

Мэрия Стамбула запустила мобильное приложения для выявления видов комаров, обитающих в провинции Стамбул, в которую входят 39 районов мегаполиса и ближайших окрестностей, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Власти города надеются, что жители будут фотографировать комаров в своих кварталах и загружать снимки через приложение. Таким образом городские службы смогут понять, какое количество комаров обитает в тех или иных местах и к каким именно видам они относятся.

В начале этого года ученые уже предупредили, что уже в летние месяцы комары могут стать новой угрозой для населения Стамбула, поскольку есть подозрения, что в мегаполисе появились москиты - разносчики лихорадки Западного Нила и вируса Зика.

По данным городских служб, в настоящий момент в Стамбуле насчитывается около 190 тысяч мест обитания и размножения комаров. При этом порядка 80% из них созданы людьми.

Новое приложение в настоящий момент тестируется в пяти районах Стамбула, а к лету должно стать доступным для всех жителей города.