В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады

В Японии запустили обратный отсчет 100 дней до старта летних Олимпийских игр. Торжественная церемония по этому поводу прошла в администрации города Токио.

"Вместе со всеми через 100 дней мы начнем Олимпиаду. Я искренне надеюсь, что это будут замечательные соревнования с участием зарубежных и японских атлетов", - заявила губернатор столичного мегаполиса Юрико Коикэ, которую цитирует телерадиокомпания NHK.

Старт соревнований намечен на 23 июля. Турнир пройдет в усеченном формате при строгом соблюдении санитарных норм. Так, участвующих в ОИ спортсменов планируют ежедневно тестировать на COVID-19. Уже известно, что на соревнования не допустят иностранных болельщиков. Решение по японским зрителям примут в течение ближайших двух месяцев.

В настоящее время на территория островного государства проходит эстафета олимпийского огня. Примечательно, что из-за сложной эпидемиологической обстановки этап этого мероприятия в префектуре Осака пришлось организовать в усеченном формате. Он прошел с 13 по 14 апреля в Мемориальном парке "Экспо-70" без использования общественных дорог и участия зрителей.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като подчеркнул, что японское правительство в кооперации с администрацией Токио и Международным олимпийским комитетом (МОК) продолжает подготовку к проведению Игр. Приоритетное значение при этом уделяется мерам по обеспечению безопасности турнира.

Примечательно, что опросы общественного мнения свидетельствуют о скептическом настрое японских граждан относительно перспектив организации Олимпиады этим летом. Так, только 24,5 процента респондентов поддержали планы руководства страны провести состязания в текущем году. Около 72 процентов участников исследования высказались за отмену ОИ или очередной перенос соревнований.