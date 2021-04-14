В ВАДА рассказали, как будут бороться с допингом на Играх в Токио

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило обновленные антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК) на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщается на официальном сайте ВАДА, МОК как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и уполномоченная определять антидопинговый регламент Олимпийских игр, внесла корректировки в исходные правила, чтобы они соответствовали обновленному кодексу и международным стандартам, а также обновленному списку запрещенных препаратов и методов, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

Правила будут действовать с момента открытия Олимпиады 13 июля до церемонии закрытия, которая запланирована на 8 августа этого года. В течение этого периода все спортсмены будут подвергаться допинг-контролю, инициатором которого выступает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). По регламенту инспекторы ITA имеют право протестировать любого спортсмена - участника Олимпиады в соревновательный и внесоревновательный период. Международное агентство может также потребовать от спортсмена сдать пробу в любое время в любом месте.

Если нарушение антидопинговых правил в соревновательный период будет подтверждено, то результаты атлета будут аннулированы, а сам спортсмен лишен медалей и очков. Если более одного спортсмена из команды в командных видах спорта получат уведомления о нарушении антидопинговых правил, то ITA уполномочено назначить целевое тестирование всех участников команды.