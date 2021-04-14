Василий Березуцкий покинул ЦСКА

Один из представителей тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий покинул клуб, сообщает официальный сайт армейцев. Он продолжит карьеру в "Краснодаре", который недавно возглавил экс-рулевой "красно-синих" Виктор Ганчаренко.

Сразу после ухода Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА заявил, что хотел бы однажды вернуться. Василий выступал за москвичей с 2002 по 2018 год, после чего работал в клубе в качестве заместителя гендиректора "красно-синих" по спортивным вопросам, а затем вошел в тренерский штаб Ганчаренко.

"Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и надеюсь, что когда-нибудь вернусь", - отметил Березуцкий.