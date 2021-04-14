Видеотрансляция: Путин проводит заседание попечительского совета РГО

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на заседании будут подведены итоги работы РГО за 2020 год, а также озвучены основные направления деятельности и наиболее важные исследовательские экспедиционные проекты на текущий год.

В мероприятии принимают участие члены управляющего, попечительского и медиа советов Русского географического общества.

Попечительский совет РГО был создан в 2010 году, его возглавил Владимир Путин. В последний раз такое заседание проходило в апреле 2019 года. Тогда глава государства обратил внимание на то, что РГО осуществляет свою деятельность в самых различных сферах помимо географии, и особое место в работе общества занимают проекты, "связанные с продвижением и популяризацией познавательного и экологического туризма".

Российский лидер неоднократно подчеркивал особую миссию РГО, у истоков которого стояли выдающиеся деятели, включая императора Николая I, указом которого в 1845 году было учреждено общество. По словам Путина, неравнодушное отношение и практическая помощь попечителей РГО позволяют "воплощать в жизнь по-настоящему полезные инициативы, вовлекать людей всех возрастов в интересную, созидательную работу <...> на благо Отечества".