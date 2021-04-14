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14.04.2021 04:43
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом

Этим летом почти на всей территории России, и особенно в европейской части, температура воздуха будет около или немного выше климатической нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. Предварительный прогноз, оправдываемость которого обычно не превышает 70 процентов, озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах, в Московской области и сопредельных областях. Теплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории", - подчеркнул синоптик. Он напомнил, что атмосфера хаотична и непредсказуема, поэтому точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным.

Рассказать о синоптической ситуации в ближайшие семь дней - не проблема. А вот говорить о погоде в июне, июле и августе - то же самое, что гадать на кофейной гуще. Прогноз на лето примерный, основанный на метеонаблюдениях прошлых лет.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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